Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στη Λιόν ο Γκεζάλ

Η Λιόν ανακοίνωσε την επιστροφή του Ρασίντ Γκεζάλ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026.

O 33χρονος Αλγερινός εξτρέμ, που προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου, θα φορέσει ξανά τα χρώματα των «λιονέ» μετά από οκτώ χρόνια.

Ο Γκεζάλ είχε ενταχθεί στην ακαδημία της Λιόν το 2004 σε ηλικία 12 ετών και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2012. Συνολικά κατέγραψε 119 εμφανίσεις μέχρι το 2017, προτού συνεχίσει την καριέρα του σε άλλες ομάδες (Μονακό, Λέστερ, Φιορεντίνα, Μπεσίκτας). Τελευταίος του σταθμός ήταν η Ρίζεσπορ, από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος.

«Η επιστροφή του Ρασίντ Γκεζάλ ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού. Είναι μια προσωπική και συναισθηματική ιστορία, με κοινή επιθυμία του παίκτη και της Λιόν», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας, τονίζοντας παράλληλα πως η εμπειρία του θα αποτελέσει πολύτιμο στήριγμα για τους νεότερους ποδοσφαιριστές.