Η γραφειοκρατία «χάλασε» την επιστροφή του Λαπόρτ στην Μπιλμπάο

Ο Εμερίκ Λαπόρτ ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε, όμως γραφειοκρατικά θέματα καθυστέρησαν την ανταλλαγή εγγράφων και η μεταγραφή χάλασε!

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο είχε έρθει σε συμφωνία με την Αλ Νασρ, για την απόκτηση του έμπειρου κεντρικού αμυντικού, όμως μια καθυστέρηση από την πλευρά των Σαουδαράβων είχε ως αποτέλεσμα η μεταγραφή να βγει εκπρόθεσμη αφού είχε κλείσει το παράθυρο της μεταγραφικής περιόδου στην Ισπανία.

Έτσι, η επιστροφή του Εμερίκ Λαπόρτ στην Μπιλμπάο μετά από οκτώ χρόνια παίρνει... αναβολή, με τους Βάσκους να είναι πρόθυμοι να προσφύγουν στο CAS, ενώ η FIFA και ισπανική ομοσπονδία, εξετάζουν τα έγγραφα, για να διαπιστωθεί αν όντως η μετακίνηση ολοκληρώθηκε πριν την λήξη του μεταγραφικού παραθύρου.

Αν δεν βρεθεί λύση, τότε ο Λαπόρτ θα επιστρέψει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο τον ερχόμενο Ιανουάριο έχοντας συμφωνήσει με τους Βάσκους για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.