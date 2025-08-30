Ο Φωτάρας της καρδιάς μας, η πιο ακριβή πώληση, ο διάδοχος και η επιστροφή στο σπίτι μας!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, που είναι η πιο ακριβή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, το βήμα που άξιζε ο παίκτης, που θα είναι για πάντα στην καρδιά μας, τον διάδοχο, που έρχεται και θα είναι σκόρερ και την επιστροφή στο σπίτι μας στο ματς με τον Λεβαδειακό.

Εφυγε ο Φωτάρας. Για να είμαι ειλικρινής στενοχωρήθηκα, διότι τον ήθελα μέχρι τα βαθιά γεράματα στον Παναθηναϊκό, από την άλλη χαίρομαι, που κάνει το βήμα για το εξωτερικό, κάτι που το αξίζει και το έχει κερδίσει με το σπαθί του.

Ο Φώτης λατρεύτηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και αγάπησε την ομάδα. Δέθηκε όσο λίγοι παίκτες στο παρελθόν και έχει εξέλιξη, που όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό την περίμενε μόνο ένας, ο Γιάννης Αλαφούζος. Θυμάμαι, όταν αρνήθηκε πριν τρία χρόνια πρόταση από το MLS 2 εκατ. ευρώ, κάποιοι έλεγαν με ειρωνεία «με τέτοια προσφορά και δεν τον έδωσε, μας δουλεύετε;». Το 99% του κόσμου του Παναθηναϊκού έχει και έχει πολύ ψηλά τον Φώτη Ιωαννίδη (το 1% υπάρχει σε όλες τις ομάδες), είναι ο Φωτάρας τους. Αυτός, που έμπαινε αλλαγή την χρονιά, που πήγε η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα και σαν άλλος Ολισαντέμπε τα κόλλαγε και η εξέδρα φώναζε: «Ρε Φωτάρα εεε….» (το υπόλοιπο είναι γνωστό). Αυτός, που ήρθε από τον Λεβαδειακό, νέος με προοπτική, αλλά άγουρος ακόμα και μέσα σε λίγα χρόνια έκανε θραύση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Φώτης, που έβαλε την γκολάρα με την Βιγιαρεάλ, που έβαλε το γκολ της χρονιάς στο Conference κόντρα στην Ντινάμο Μινσκ, ο Φώτης που μέσα σε τέσσερα χρόνια έγινε ο παίκτης των 30 εκ, ευρώ. Προτάσεις , που ήρθαν πέρυσι τέτοια εποχή από την Ιπσουιτς, την Σαουθάμπτον, την Μπολόνια, την Σπόρτινγκ. Σε όλες είπε όχι ο Παναθηναϊκός διότι ήθελε μπροστάρη τον Φώτη στην προσπάθεια να πάρει το πρωτάθλημα που τελείωσε. Δεν του βγήκε αγωνιστικά, διότι ο Φώτης τραυματίστηκε στον ώμο το καλοκαίρι, αλλά πρόλαβε με την γκολάρα κόντρα στην Λανς (πέρασε την μισή ομάδα) να βάλει τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη.

Οι σοβαρές ομάδες, όμως, δεν κοιτάνε αν μία χρονιά πάει καλά σε έναν παίκτη, αλλά αν τα στοιχεία του είναι αυτά, που τους ταιριάζουν. Και έτσι η Σπόρτινγκ ήρθε και φέτος και με μεγαλύτερη πρόταση από πέρυσι πήρε τον παίκτη. Πιο πριν ο Παναθηναϊκός είπε όχι στην Φιορεντίνα.

Η πίστη της διοίκησης του Παναθηναϊκού στον Ιωαννίδη δικαιώθηκε και ο Φώτης έγινε η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού με 22+3 εκατ. ευρώ. Ο Φώτης κάνει το βήμα, που του αξίζει και είμαι σίγουρος, ότι θα κάνει θραύση στην Σπόρτινγκ. Είναι ένα παιδί, που δούλεψε πολύ για να εξελιχθεί, με πολλές ώρες προπόνησης και ατομικές και με τρομερή νοοτροπία. Ένα παιδί, που δεν φοβάται ποτέ, που δεν ανεβαίνουν οι παλμοί του, ούτε όταν εκτελεί πέναλτι πρόκρισης όπως με την Μαρσέιγ, ένα παιδί που έχει αυτοπεποίθηση και στοιχεία, που δύσκολα βρίσκεις σε επιθετικό.

Πάει να βρει τον Βάγια, το άλλο διαμάντι και από σήμερα θα είμαι φανατικός οπαδός της Σπόρτινγκ με ευχή και οι δύο να σκίσουν, γιατί το αξίζουν. Ο Φώτης είπε στο επανιδείν και το πιστεύω, ότι όταν τελειώσει αυτό το ωραίο ευρωπαϊκό ταξίδι θα επιστρέψει για να τελειώσει την δουλειά, που άφησε στην μέση και να πάρει ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό στον Βοτανικό.

Η εξέλιξη του Φώτη και η μεταγραφή του είναι μία ηχηρή απάντηση στους haters που δεν τον άφησαν σε ησυχία ειδικά τα τελευταία χρόνια και μέσω των social media έγραφαν χυδαία πράγματα, για αυτόν και την σύντροφό του και παπάτζες απίστευτες. Τώρα βάζει το χέρι στο στόμα ο Φωτάρας και τους κάνει ένα πελώριο σσσσς ο ίδιος και αυτοί μπαίνουν στις τρύπες τους.

Στον κόσμο του Παναθηναϊκού θα είναι πάντα ο Φωτάρας, που τίμησε το περιβραχιόνιο, που έπιασε από το λαιμό τον Ροντινέι μέσα στο Φάληρο μετά τις μαγκιές, που του έκανε και θα περιμένει την στιγμή να φορέσει και πάλι την φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος. Για όλα τα μικρά παιδιά που είναι Παναθηναϊκοί είναι μία δύσκολη ημέρα η σημερινή. Τον είχαν είδωλο τον Φώτη και περίμεναν καρτερικά για ένα αυτόγραφο, μία φωτογραφία μετά τα παιχνίδια.

Ο Φώτης έφυγε, εμείς πρέπει να πάμε παρακάτω. Για τον Πάντοβιτς, που ήρθε για να αποτελέσει την τρίτη λύση πίσω από τον βασικό φορ έχω πολύ θετική διάθεση. Με γκολ στα τελευταία δύο χρόνια και χωρίς κανένα βάρος στις πλάτες του, αφού η μεταγραφή του περνάει στα ψιλά, θα βοηθήσει όσο ελάχιστοι περιμένουν.

Ο βασικός φορ έρχεται και αυτό, που από την αρχή ήθελα είναι να είναι σκόρερ. Ο Ντέσερς βάζει ένα γκολ σε κάθε δύο παιχνίδια στην καριέρα του, είναι αυτό, που θέλει ο Βιτόρια και αν έρθει η ομάδα θα έχει πάρει έναν σκόρερ. Όλα πρέπει να γίνουν μέχρι την Τρίτη για να δηλωθεί ο βασικός φορ στην λίστα.

Η ομάδα μετά την πρόκριση στην Τουρκία αρχίζει το πρωτάθλημα και επιστρέφει στο σπίτι της στην Λεωφόρο κόντρα στον Λεβαδειακό. Θα γίνει μάχη (πέρυσι κέρδισε η ομάδα στις καθυστερήσεις με γκολ του Σπόραρ), οι πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού (Παλάσιος, Βέρμπιτς) θα παίξουν, για να αποδείξουν, ότι κακώς έφυγαν ο Λεβαδειακός είναι πολύ καλή ομάδα και η Λεωφόρος πρέπει να σπρώξει την ομάδα στην πρώτη νίκη. Με παλμό, με πίστη , με στήριξη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα…