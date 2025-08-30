Ο Άνταμ Τζανετόπουλος επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στη Νίκη Βόλου

Μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση ανακοίνωσε η Νίκη Βόλου, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό Άνταμ Τζανετόπουλο, που επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Άνταμ Τζανετόπουλο.

Ο Άνταμ γεννήθηκε στον Βόλο, στις 10 Φεβρουαρίου 1995 και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην ακαδημία της ομάδας μας, με το αστείρευτο ταλέντο του να υποχρεώνει τους ανθρώπους της ΑΕΚ να τον αποκτήσουν σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Στον «Δικέφαλο» παρέμεινε συνολικά για πέντε χρόνια, έχοντας σημαντικότατη αγωνιστική παρουσία στην προσπάθεια επιστροφής της ομάδας του στην Α’ Εθνική, μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, την περίοδο 2015-2016, και του πρωταθλήματος, δύο σεζόν αργότερα.

Παράλληλα, κατά το διάστημα αυτό, πραγματοποίησε και την μοναδική του συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδας, σε επίπεδο ανδρών, το 2015, σε ένα παιχνίδι προκριματικής φάσης για το Euro 2016, με αντίπαλο την Ουγγαρία.

Ακολούθησε το πέρασμά του από τον Απόλλωνα Σμύρνης της Α’ Εθνικής, για την αγωνιστική σεζόν 2018-2019, και το επόμενο καλοκαίρι μετακόμισε στη Λαμία. Εκεί παρέμεινε συνολικά για πέντε ακόμα χρόνια, έχοντας σπουδαία αγωνιστική παρουσία και βοηθώντας την ομάδα να φτάσει σε ιστορικές, για εκείνη, επιτυχίες, όπως την πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και την κατάκτηση της έκτης θέσης στην Super League 1, με την είσοδό της στα playoffs του πρωταθλήματος.

Τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός ήταν η Αλ-Ντάφρα, με την οποία κατέκτησε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία των ΗΑΕ, καταγράφοντας 26 συμμετοχές, με ένα τέρμα.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει θερμά πίσω στην πόλη και την ομάδα του τον Άνταμ Τζανετόπουλο και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματά μας».