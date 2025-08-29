Χωρίς Τζόουνς, Κόνιαρη και Ζάρα ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία

Στη Γαλλία βρίσκεται ήδη η αποστολή του ΠΑΟΚ για το φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Βιλερμπάν (30/8 21:30) - Χωρίς Τζόουνς, Κόνιαρη και Ζάρα ο Δικέφαλος στη Λυών

O ΠΑΟΚ και η Βιλερμπάν θα εγκαινιάσουν ουσιαστικά με τον αυριανό αγώνα (30/8) το νέο γήπεδο και το μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι θα αποτελέσει το πιο σημαντικό γεγονός από μία σειρά εκδηλώσεων που θα γίνουν με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του Arena Stadium des Sables D’Olonne.

Η αποστολή του Δικεφάλου αναχώρησε νωρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη και στη διάθεση του Ζντοβτς θα είναι οι καλαθοσφαιριστές: Κλίβελαντ Μέλβιν, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Κέι Τζέι Τζάκσον, Νίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Στίβεν Μπράουν, Γιώργος Φίλλιος, Μπεν Μουρ, Xρήστος Μανθόπουλος, Τόμας Ντίμσα και ο 16χρονος διεθνής γκαρντ Μανώλης Μάνης.



Δεν ακολούθησαν την αποστολή της ομάδας και έμειναν τη Θεσσαλονίκη οι Μάρβιν Τζόουνς, Θοδωρής Ζάρας και Αντώνης Κόνιαρης. Οι τρεις αθλητές θα ακολουθήσουν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης για να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αμέσως μετά την επιστροφή της από τη Γαλλία.