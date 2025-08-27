Σόλι (Ιταλός scout) στο SDNA: «Ευφυής και δυνατός στόπερ ο Βολιάκο ταιριάζει στον ΠΑΟΚ»

Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει ρίξει στο μεταγραφικό τραπέζι τον Αλεσάντρο Βολιάκο της Τζένοα και το SDNA, πήρε το scouting report του Αλεσάντρο Σόλι για τον 26χρονο στόπερ των «ροσομπολού».

O Αλεσάντρο Βολιάκο της Τζένοα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

Κι ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την προοπτική δανεισμού του από τους «ροσομπλού», το SDNA πήρε την έκθεση του γνωστού Ιταλού scout και πολύ καλού γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας, Αλεσάντρο Σόλι (φωτ.) για τον 26χρονο στόπερ.

«Ο Βολιάκο είναι ένας κεντρικός αμυντικός που έχει εξελιχθεί μέσα από την ακαδημία της Γιουβέντους πριν κάνει το όνομά του με τις Πορντενόνε και Μπενεβέντο και αργότερα εδραιωθεί στη Τζένοα.

Είναι ένας αμυντικός με μεγάλες ικανότητες στον αέρα, καθώς και εξαιρετική τοποθέτηση και ήρεμη προσέγγιση στην οργάνωση του παιχνιδιού από την άμυνα.

Με τα χρόνια έχει ωριμάσει, έχοντας εξελιχθεί σε μια αξιόπιστη αμυντική παρουσία, Είναι ένας παίκτης με ηγετικές ικανότητες που συχνά διακρίνεται για τον χαρακτήρα – προσωπικότητά, τόσο μέσα στα αποδυτήρια όσο στη σχέση του με τους οπαδούς.

Οι προπονητές εκτιμούν την ευελιξία του καθώς νιώθει άνετα να παίζει τόσο στην τετράδα, όσο και στην τριάδα της άμυνας. Έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε διαφορετικά τακτικά συστήματα, χωρίς να χάνει την αξιοπιστία του.

Φυσικά και υπάρχουν σημεία όπου μπορεί ακόμα να βελτιωθεί.

Οι πάσες του υπό υψηλή πίεση είναι μερικές φορές λιγότερο αποτελεσματικές και σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, μπορεί περιστασιακά να εκτεθεί, παρόλο που η ανάγνωση του παιχνιδιού του συνήθως του επιτρέπει να ανακάμπτει γρήγορα.

Η ανθεκτικότητα και η ταπεινότητά του πάντα ξεχώριζαν. Έχει ξεπεράσει τραυματισμούς και προκλήσεις, δείχνοντας μια ισχυρή νοοτροπία».

Για το κατά πόσον θα καταφέρει – εφόσον τελικά έρθει στην Ελλάδα – να αποτελέσει ένα σημαντικό...γρανάζι στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ:

«Εφόσον έρθει στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα, πιστεύω ότι θα προσφέρει. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος με υψηλές φιλοδοξίες, που αγωνίζεται για το πρωτάθλημα και συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο συνδυασμός τακτικής ευφυΐας, σωματικής δύναμης και ηγεσίας του Βολιάκο θα ταίριαζε απόλυτα σε αυτό το περιβάλλον.

Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι έντονο, με γρήγορες μεταβάσεις, σωματικές μονομαχίες και η εναέρια κυριαρχία του και η αίσθηση της τοποθέτησης θα ήταν πολύτιμες εκεί.

Πέρα από τις τεχνικές και τακτικές πτυχές, η νοοτροπία του Βολιάκο και η ικανότητά του να μεταδίδει ηρεμία και αποφασιστικότητα θα τον βοηθούσαν γρήγορα να γίνει μια σημαντική προσωπικότητα στην ομάδα και να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του προπονητή, όσο και των οπαδών».