Υπογράφει στον Παναθηναϊκό ο Σέρβος Πάντοβιτς

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πράσινοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της συμφωνίας με τον 23χρονο φορ της Μπάτσκα Τόπολα Μίλος Πάντοβιτς, που θα αποτελέσει τον τρίτο επιθετικό πίσω από τον βασικό φορ και τον Σφιντέρσκι.

Τελειωμένη θα πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Μίλος Πάντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» είχαν κάνει την προεργασία για τον 23χρονο φορ της Μπάτσκα Τόπολα και σήμερα το πρωί ενεργοποίησαν τη συμφωνία για να φορέσει το τριφύλλι.

Πρόκειται για έναν νεαρό και εξελίξιμο επιθετικό, που πέρυσι έκανε εξαιρετική σεζόν, με 47 συμμετοχές, 16 γκολ και 8 ασίστ, σκοράροντας μάλιστα 5 γκολ στο Conference League. Ο Πάντοβιτς απασχόλησε κι άλλες ελληνικές ομάδες αυτό το καλοκαίρι, όπως την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, αλλά οι «πράσινοι» έκαναν τελικά την κίνηση για να τον αποκτήσουν.

Ο γεννημένος στο Νόβι Σαντ Μίλος Πάντοβιτς έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Μπίστριτσα και στη συνέχεια στη Βοϊβοντίνα. Από εκεί μετακόμισε στην Κ15 του Ερυθρού Αστέρα, μένοντας στην ομάδα του Βελιγραδίου αρκετά χρόνια παίζοντας κυρίως στις ακαδημίες. Τη σεζόν 2019-2020 προτού φύγει ως δανεικός στη Γκράφικς, έπαιξε τα πρώτα του ματς με την Κ19 του Ερυθρού Αστέρα μετρώντας 9 γκολ σε 20 συμμετοχές. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο Youth League σκοράροντας κι ένα τέρμα στα δύο ματς. Ξανά πήγε δανεικός το πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2020-21 στη Βόζντοβατς, καταγράφοντας 17 συμμετοχές και 3 γκολ.

Στη συνέχεια επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά δεν έπαιξε ξανά και το καλοκαίρι παραχωρήθηκε ως ελεύθερος στη Βόζντοβατς. Εκεί πέρασε δύο χρόνια όπου είχε 86 συμμετοχές με 16 γκολ και 10 ασίστ, οδηγώντας την Μπάτσκα Τόπολα να τον αποκτήσει με 300.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2023.

Εκεί ο Πάντοβιτς την πρώτη του χρονιά σημείωσε 12 γκολ κι έδωσε 9 ασίστ σε 43 παιχνίδια. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο ματς στη Σερβία στο Conference League, πετυχαίνοντας πάλι γκολ.

Ο 23χρονος Σέρβος φορ έχει παίξει σε όλα τα μικρά κλιμάκια της εθνικής Σερβίας, έχοντας και μία συμμετοχή με την πρώτη ομάδα.