Στο ύψος του και στη Νέα Υόρκη ο Αλκαράθ (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ έχασε το σερβίς του για πρώτη φορά στο φετινό US Open, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει επιβλητική νίκη σε βάρος του Λουτσιάνο Νταρντέρι και να προκριθεί στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Εξαιρετικός ο 22χρονος Ισπανός (Νο.2), ξεπέρασε το εμπόδιο του Λουτσιάνο Νταρντέρι με 6-2, 6-4, 6-0 και θα παίξει στον τέταρτο γύρο με τον Αρτούρ Ριντερκνές, που σταμάτησε με 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 τον Μπενζαμέν Μπονζί.

Ο Κάρλος δέχτηκε το πρώτο του μπρέικ στη Νέα Υόρκη στο δεύτερο σετ και ανησύχησε τους φαν του όταν πήρε ιατρικό τάιμ άουτ για ένα πρόβλημα στο γόνατο στο 5-4.

Όταν επέστρεψε στο γήπεδο, ωστόσο, πέτυχε το μπρέικ που του έδωσε το σετ και δεν έχασε άλλο γκέιμ μέχρι την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Έφτασε ήδη τις 80 νίκες σε Grand Slam (20 στο US Open) και είναι σε τέταρτο γύρο major για 14η φορά!

Έκανε, λοιπόν, ένα ακόμα βήμα προς το έκτο σλαμ της καριέρας του και ένα ακόμα βήμα προς τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Γιάνικ Σίνερ, που καλείται να υπερασπιστεί στη Νέα Υόρκη τον τίτλο, αλλά και το Νο.1 του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλκαράθ έχει τώρα εννιά διαδοχικές νίκες, ενώ έχει κερδίσει τα 20 από τα τελευταία 21 ματς του!

Στον τέταρτο γύρο πέρασε και ο Γίρι Λεχέτσκα και, μάλιστα, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Νίκησε με 6-4, 6-4, 6-4 τον Ραφαέλ Κολινόν και θα παίξει στη συνέχεια με Μπεν Σέλτον ή Αντριάν Μαναρινό.

Στις γυναίκες, η Έλενα Ριμπάκινα έκοψε τη φόρα της Έμα Ραντουκάνου, επικρατώντας με 6-1, 6-2 σε μόλις 62 λεπτά. Η αντίπαλός της στη φάση των «16» θα προκύψει από το ματς Βοντρούσοβα-Παολίνι.

