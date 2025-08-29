Ντύνεται στα ασπρόμαυρα ο Βολιάκο! - Αύριο (30/8) στη Θεσσαλονίκη

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Αλεσάντρο Βολιάκο, οριστικό το deal με τη Τζένοα, αύριο (30/8) στη Θεσσαλονίκη ο Ιταλός.

Στην τελική του ευθεία έχει μπει το deal ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Τζένοα για τον Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8 - 14:50).

Ο Δικέφαλος αναμένεται να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή δανεικό με οψιόν αγοράς και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά την φετινή σεζόν και οι άνθρωποι των ασπρόμαυρων, όπως και ο ίδιος, μείνουν ικανοποιημένοι από την συνεργασία, θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας για ακόμη τρία χρόνια.

Ο Βολιάκο θα έρθει στην Ελλάδα μέσω Μιλάνο ώστε να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Άλλωστε, το deal ανάμεσα σε ΠΑΟΚ, Τζένοα και Βολιάκο είχε κλείσει τα προηγούμενα 24ωρα, με τον ποδοσφαιριστή μάλιστα να αναρτά ένα story στο Ιnstagram, δηλώνοντας έτοιμος για την επόμενη πρόκληση της καριέρας του.

Δείτε το: