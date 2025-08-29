Για δεύτερη σερί σεζόν στη League Phase του Europa League o ΠΑΟΚ: Υποδέχεται στην Τούμπα τις Μπέτις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν και ταξιδεύει εκτός για τα ματς με Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα!

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στη League Phase του Europa League, με τους Θεσσαλονικείς να ταξιδεύουν φέτος δις στη Γαλλία για τις αναμετρήσεις με Λιλ και Λυών. Ταξίδι και στη γειτονική Βουλγαρία για το ματς με την πρωταθλήτρια Λουντογκόρετς, ενώ το μενού των εκτός περιλαμβάνει και Ισπανία, για το παιχνίδι με την Θέλτα!

Σαφώς πρόκειται για αποστολές, ιδιαίτερα απαιτητικές για τους Θεσσαλονικείς, που υποδέχονται στην Τούμπα την πρωταθλήτρια Μακάμπι Τελ Αβίβ, την περσινή φιναλίστ του Conference League, Ρεάλ Μπέτις, τη νορβηγική Μπραν και τη Γιουνγκ Μπόις.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Δικεφάλου:

Λιλ (Γαλλία) - Away

Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία) - Home

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Home

Λυών (Γαλλία) - Away

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Home

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Away

Μπραν (Νορβηγία) - Home

Θέλτα (Ισπανία) - Away

Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Europa League:

