Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στη League Phase του Europa League, με τους Θεσσαλονικείς να ταξιδεύουν φέτος δις στη Γαλλία για τις αναμετρήσεις με Λιλ και Λυών. Ταξίδι και στη γειτονική Βουλγαρία για το ματς με την πρωταθλήτρια Λουντογκόρετς, ενώ το μενού των εκτός περιλαμβάνει και Ισπανία, για το παιχνίδι με την Θέλτα!
Σαφώς πρόκειται για αποστολές, ιδιαίτερα απαιτητικές για τους Θεσσαλονικείς, που υποδέχονται στην Τούμπα την πρωταθλήτρια Μακάμπι Τελ Αβίβ, την περσινή φιναλίστ του Conference League, Ρεάλ Μπέτις, τη νορβηγική Μπραν και τη Γιουνγκ Μπόις.
Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Δικεφάλου:
- Λιλ (Γαλλία) - Away
- Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία) - Home
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Home
- Λυών (Γαλλία) - Away
- Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Home
- Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Away
- Μπραν (Νορβηγία) - Home
- Θέλτα (Ισπανία) - Away
Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Europa League:
- 1η αγωνιστική: 24 & 25 Σεπτεμβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 7η αγωνιστική : 22 Ιανουαρίου 2026
- 8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026