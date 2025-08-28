«Συμφώνησαν Ίντερ-Ολυμπιακός, απομένει το ναι του Ταρέμι»

Για συμφωνία των «ερυθρόλευκων» με τους «νερατζούρι» για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Ίντερ, για την απόκτηση και όχι τον δανεισμό του Μεχντί Ταρέμι, με τον 33χρονο επιθετικό να καλείται να πάρει την απόφασή του.

Η επίτευξη του deal εξαρτάται πλέον από τον Ιρανό στράικερ, που ακόμη δεν έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση του Ολυμπιακού, εξετάζοντας τις επιλογές του, με τις δύο ομάδες να πιέζουν για την απάντηση του Ταρέμι.

Ο πολύπειρος επιθετικός την περσινή σεζόν κατέγραψε 43 συμμετοχές με την φανέλα των «νερατζούρι» έχοντας στο ενεργητικό του τρια γκολ και εννιά ασίστ, όμως το φετινό καλοκαίρι βρέθηκε εκτός πλάνων.