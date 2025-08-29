Παναθηναϊκός: Η αποθέωση στον «Φωτάρα» και ο τρόπος που έζησε το τελευταίο του παιχνίδι (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα με την Σαμσουνσπόρ, δίνοντας φυσικά έμφαση στο πώς έζησε το τελευταίο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα ο αρχηγός της ομάδας, Φώτης Ιωαννίδης.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκριση στην League Phase του Europa League με το 0-0 στην Σαμψούντα, στο τελευταίο παιχνίδι του Φώτη Ιωαννίδη με την πράσινη φανέλα.

Μία ημέρα μετά το παιχνίδι, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες, δίνοντας φυσικά ιδιαίτερη έμφαση στο πώς έζησε την αναμέτρηση ο αρχηγός.

Ο Έλληνας επιθετικός τα έδωσε όλα και μετά το σφύριγμα της λήξης αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του και τον κόσμο του συλλόγου, με τον ίδιο να ανταποδίδει το χειροκρότημα εμφανώς συγκινημένος.

Δείτε το βίντεο: