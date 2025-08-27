Μορέτο: «Έκλεισε στη Χιρόνα ο Ουναΐ»!

Το... σίριαλ με τον επόμενο «σταθμό» στην καριέρα του Μαροκινού επιτελικού χαφ φαίνεται ότι ολοκληρώνεται απόψε.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, δίνει συνέχεια στις πληροφορίες του Ιβάν Κιρός που μεταδίδει ότι ο Αζεντίν Ουναΐ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χιρόνα.

Ο κύβος... ερρίφθη στα 6 εκατομμύρια ευρώ συν ένα ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο θα κρατήσει η Μαρσέιγ και έτσι, θα κλείσει οριστικά το «κεφάλαιο» Παναθηναϊκός.

Δείτε και διαβάστε την ανάρτηση του Ισπανού δημοσιογράφου, Ματέο Μορέτο, στο «Χ»:

«Η Girona μόλις ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Azzedine Ounahi. Συμφωνία με τη Μαρσέιγ για 6 εκατομμύρια ευρώ + ποσοστό από μελλοντική πώληση, όπως ανέφερε πρώτος ο Ιβάν Κιρός».