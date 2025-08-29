Περιμένουν Βιλένα στο Ρότερνταμ, αλλά... (pic)

Η κλήρωση του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ φέρνει... θεωρητικά τον Τόνι Βιλένα απέναντι στην πρώην ομάδα του, κάτι που δεν ξέχασαν οι Ολλανδοί.

Μια από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην League Phase του Europa League ο Παναθηναϊκός είναι η Φέγενορντ, η οποία θα τον φιλοξενήσει στην Ολλανδία.

Με αφορμή την διασταύρωση αυτή λοιπόν, Ολλανδός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον Τόνι Βιλένα, που πέρασε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του στο Ρότερνταμ, καταγράφοντας με την φανέλα της Φέγενορντ 41 γκολ και 29 ασίστ σε 258 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Μίκος Γκούκα τόνισε πως είναι αμφίβολο εάν ο Βιλένα θα επισκεφθεί την έδρα της παλιάς του ομάδας, αφού έχει μεν συμβόλαιο για 2 ακόμα χρόνια με το «Τριφύλλι», όμως είναι πιθανή η αποχώρησή του μέσα στο καλοκαίρι.

Και να μην γίνει πάντως αυτό, ο Ολλανδός χαφ είναι εκτός ομάδας στον Παναθηναϊκό, δεν υπολογίζεται από τον Ρουί Βιτόρια και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την Φέγενορντ.

