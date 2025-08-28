Πωλείται με 22+3 εκατ. ο Ιωαννίδης στη Σπόρτινγκ!

Προφορική συμφωνία χθες βράδυ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σπόρτινγκ καθώς οι Πορτογάλοι πήγαν εκεί που ήθελαν οι πράσινοι και με 25 εκατ. ευρώ (22 γκαραντί + 3 μπόνους) και 25% ποσοστό μεταπώλησης ο Φώτης Ιωαννίδης μετακομίζει στη Λισσαβώνα!

Ο Παναθηναϊκός πήγε την υπόθεση εκεί που ήθελε με τον Ιωαννίδη και θα πάρει το μέγιστο κέρδος που θα μπορούσε έπειτα από μια όχι και τόσο καλή σεζόν του Έλληνα επιθετικού.

Τα χαρακτηριστικά του όμως εκτιμώνται δεόντως στο εξωτερικό και η Σπόρτινγκ έφτασε τελικά να δώσει όσα ζητούσε ο Παναθηναϊκός: 25 εκατομμύρια και 25% μεταπώληση. Να διευκρινιστεί ότι το ποσό των 25 εκατομμυρίων «σπάει» σε 22 εκατομμύρια γκαραντί συν άλλα τρία υπό μορφή μπόνους.

Χθες βράδυ υπήρξε νέα πρόταση που οδήγησε τις δύο πλευρές σε προφορική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να υπάρξει και η ανταλλαγή εγγράφων ώστε να οριστικοποιηθεί το deal και ο παίκτης μετά την επιστροφή του στην Αθήνα να πετάξει το Σαββατοκύριακο για την Πορτογαλία συνθέτοντας εκεί ένα ελληνικό δίδυμο με τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Βέβαια οι πράσινοι χάνουν τα πιο πολύτιμα πετράδια του ελληνικού που κορμού τους και ο χρόνος πιέζει για αντικαταστάτη υψηλού επιπέδου, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και με τον Καλάμπρια αντί του «Βάγια».

Είναι σημαντικό για τους πράσινους ότι μετά την περυσινή απόφαση να μην παραχωρήσουν τον Ελληνα στράικερ κατάφεραν να φτάσουν φέτος στην πώληση του Ιωαννίδη σε… μεγάλα νούμερα.

Για το ταμείο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποτελεί μεγάλη ανάσα καθώς είχε βγει… κίτρινη κάρτα από την UEFA. Ωστόσο επαναλαμβάνουμε ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι πως η πώληση θα συνδυαστεί με ποιοτική ενίσχυση καθώς από τον Παναθηναϊκό λείπει ο τίτλος και ο κόσμος του προσδοκά παίκτη στη θέση του Ιωαννίδη που θα κάνει τη διαφορά.