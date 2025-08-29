Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό, επέστρεψε ο Γεντβάι

Ο Τιν Γεντβάι ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε και προπονήθηκε σήμερα κανονικά.

Μία ημέρα μετά την πρόκριση επί της Σαμσουνσπόρ οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει λόγους να χαμογελά ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό.

Συγκεκριμένα, ο Τιν Γεντβάι ξεπέρασε τον τραυματισμό του, έβγαλε το πρόγραμμα της ομάδας και έδειξε ότι μπορεί να τεθεί σιγά σιγά στην διάθεση του Πορτογάλου προπονητή για την συνέχεια της σεζόν.

Από εκεί και πέρα, όσοι έπαιξαν βασικοί στην Τουρκία έκαναν αποθεραπεία, ενώ το πρόγραμμα των υπολοίπων είχε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και στα τελειώματα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος της σεζόν κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 22:00, «Απόστολος Νικολαΐδης»).

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Σαμσούνσπορ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, εξάσκηση στα τελειώματα και παιχνίδι. Στο πρόγραμμα της ομάδας μπήκε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του».