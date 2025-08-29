«Αν αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο ο Κάλενς η ΑΕΚ θα ήθελε να τον κάνει σκάουτερ στη Λατινική Αμερική» (pic)

Ο Αλεξάντερ Κάλενς παραμένει εκτός από πέρυσι όταν είχε εντοπεί μια αλλαγή στην καρδιακή λειτουργία του, όπως είχε ανακοινώσει η ΑΕΚ. Η περίπτωση του επειδή αφορά ιατρικό ζήτημα, απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό, με την Ένωση να είναι στο πλευρό του Περουβιανού αμυντικού...

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα τονίζει ο δημοσιογράφος Τζιανφράνκο Ζελάγια, ο Δικέφαλος έχει προτείνει στον ποδοσφαιριστή σε περίπτωση που αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο να τον αξιοποιήσει σε κάποιο πόστο.

Πιο συγκεκριμένα σημειώνει πως η ΑΕΚ παρακολουθεί την κατάσταση του Κάλενς κι αν αυτός αποφασίσει να αποσυρθεί, τότε θα τον χρησιμοποιήσει ως σκάουτερ στην Λατινική Αμερική για την προσέλκυση νεαρών ποδοσφαιριστών.

Το δημοσίευμα φαίνεται πως έχει βάση, από την Ένωση όντως έχουν κάνει μια κουβέντα με τον παίκτη για την... επόμενη μέρα σε περίπτωση που δεν μπορέσει να συνεχίσει και όντως του έχει προταθεί η συγκεκριμένη θέση.