«Αν αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο ο Κάλενς η ΑΕΚ θα ήθελε να τον κάνει σκάουτερ στη Λατινική Αμερική» (pic)

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα τονίζει ο δημοσιογράφος Τζιανφράνκο Ζελάγια, ο Δικέφαλος έχει προτείνει στον ποδοσφαιριστή σε περίπτωση που αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο να τον αξιοποιήσει σε κάποιο πόστο.
Πιο συγκεκριμένα σημειώνει πως η ΑΕΚ παρακολουθεί την κατάσταση του Κάλενς κι αν αυτός αποφασίσει να αποσυρθεί, τότε θα τον χρησιμοποιήσει ως σκάουτερ στην Λατινική Αμερική για την προσέλκυση νεαρών ποδοσφαιριστών.
Το δημοσίευμα φαίνεται πως έχει βάση, από την Ένωση όντως έχουν κάνει μια κουβέντα με τον παίκτη για την... επόμενη μέρα σε περίπτωση που δεν μπορέσει να συνεχίσει και όντως του έχει προταθεί η συγκεκριμένη θέση.
🚨 En AEK Atenas 🇬🇷 siguen muy de cerca el estado de salud de Alexander Callens 🇵🇪, en caso se retire del fútbol lo van a considerar para ser scout del club en Sudamerica y sea el encargado de captar nuevo talentos de la región para el club griego. pic.twitter.com/pk81Z4VkLX— Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 29, 2025