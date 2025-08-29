Με πόσους βαθμούς περνάς στα νοκ άουτ;

Η περσινή διδαχή, το μαξιλαράκι της πρόκρισης και το… μπακάλικο των υπολογισμών. Γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος

Ένα χρόνο πριν, την επομένη των πρώτων κληρώσεων στην ιστορία των league phase, όταν άπαντες άρχισαν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας αυτού του «ελβετικού μοντέλου» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, εμφανίστηκαν τα περιβόητα simulators. Προσομοιωτές, κατά Μπαμπινιώτη: με πόσους βαθμούς είσαι στο top-24 και περνάς στα νοκ άουτ. Για Champions και Europa League, η απάντηση ήταν πως ίσως 9 βαθμοί αποδειχθούν αρκετοί. Ίσως.

Διαψεύστηκαν.

Στο Champions League ο 24ος μπήκε με 11 βαθμούς, όσους συνέλλεξαν Σπόρτινγκ, Μπριζ μα και… Μάντσεστερ Σίτι. Υστέρησε στην ισοβαθμία η δύσμοιρη η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η οποία είχε μακράν τον χειρότερο συντελεστή τερμάτων, απόρροια της εμφάνισής της, στην πρεμιέρα, στο Μόναχο, χάνοντας με… 9-2 από την Μπάγερν. Στην οικονομία της διαδικασίας, τα γκολ που έβαλες και έφαγες έπαιξαν ευλόγως σημαίνοντα ρόλο.

For the record, η μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν είχε βρεθεί, τέλη Γενάρη στο τέλος της διαδικασίας, στη 15η θέση (με 13 ποντάκια) ενώ στο top-8 μπήκαν οι έχοντες από 16 βαθμούς και πάνω.

Αντιστοίχως στο Europa League το μαξιλαράκι ήταν στους 10 βαθμούς, όσους είχε ο ΠΑΟΚ προτού ταξιδέψει την τελευταία αγωνιστική στο Σαν Σεμπαστιάν για το ματς με τη Σοσιεδάδ (ηττήθηκε με 2-0). Πέντε μάζεψαν από 10 βαθμούς και δεν προκρίθηκαν η Μπράγκα (υστερώντας κατά μονάχα 1 γκολ) και η Ελφσμποργκ. Με 10 βαθμούς ήσουν στα νοκ άουτ, με 14 στην πρώτη 8άδα.

Για το Conference League οι simulators όμως έπεσαν μέσα: με 7 ποντάκια περνάς. Πέντε ισοβάθμησαν έχοντας από τόσους βαθμούς και έμεινε έξω στο τέλος η Χαρτς με γκολ 6-9, από τη σέρβικη TSC (την Μπάτσκα Τόπολα, ντε) που είχε συντελεστή 10-13. Αλλά για να ήσουν στην 8άδα, απαιτήθηκαν 11 (ο Παναθηναϊκός είχε κλείσει τη διαδικασία με 10).

Αρέσει ή όχι το νέο σύστημα των league phases, στην UEFA πάντως τρίβουν τα χέρια τους, ο Τζιόρτζιο Μαρκέτι έλεγε πριν καιρό πως την τελευταία αγωνιστική του Champions League πέρυσι άλλαξαν θέση οι 35 από τις 36 ομάδες κατά τη διάρκεια των αγώνων ενώ συνολικά ο μέσος όρος των γκολ ανά αγώνα έφτασε τα 3,26 ανά αγώνα, ο υψηλότερος ever.

Και, πέρα από τους βαθμούς που θα συλλεχθούν, μετρούν τα γκολ παντού. Παντού.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να μαζέψει 11, άντε 10 βαθμούς, στο Champions League, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ από 10 στο Europa και η ΑΕΚ τουλάχιστον 7 στο Conference; Μπορούν αλλά το ερώτημα είναι πόσα θα βάλουν και πόσα, δεν θα δεχθούν.

Δεύτερον, ενδεικτικό ως παράδειγμα, πως η δεύτερη league phase στην ιστορία του Champions League έχει 17 διαφορετικές ομάδες σε σχέση με πέρυσι (και πρωτάρες την Πάφο, την Καϊράτ, την Μπόντο και την Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ). Σχεδόν κατά το ήμισυ.

Και, επόμενος παρονομαστής είναι, φυσικά, το πρόγραμμα. Άλλο να πάει ο Ολυμπιακός να παίξει στο Αλμάτι, Γενάρη μήνα κι άλλο Σεπτέμβρη. Άλλο να υποδεχθεί την Πάφο αρχές φθινοπώρου κι άλλο μετά από κάμποσες αγωνιστικές, όταν ενδεχομένως η συμπαθής κυπριακή ομάδα θα έχει παίξει ήδη με Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους και Μονακό και η αυτοπεποίθησή της έχει κλονιστεί. Η διαφορά είναι ειδοποιός…

Άλλο πάει ο Παναθηναϊκός στο παγωμένο Μάλμε, Γενάρη μήνα, με τη σουηδική ομάδα σε off season εποχή και άλλο μέσα στο φθινόπωρο, στα τελειώματα της Allsvenskan.

Μπακαλίστικα λοιπόν, απλά για την κουβέντα…

Για το μαξιλαράκι των 11 βαθμών ο Ολυμπιακός θα ψάξει για αποτέλεσμα, πλην του Αλμάτι στα βάθη της Ασίας, σε Λονδίνο και Αμστερνταμ, ρεφάροντας πιθανές «μη νίκες» στο Καραϊσκάκη με Ρεάλ και Λέβερκουζεν. Δύσκολο, όχι ανέφικτο.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί εντός 7-9 βαθμούς (π.χ. νίκες με Στουρμ και Γκο Αχέντ Ιγκλς και ισοπαλία με την εξαιρετική Πλζεν) και φυσικά μπορεί να βρει αποτελέσματα σε Ρότερνταμ, Βουδαπέστη, Βέρνη και Μάλμε. Ένα διπλό κι ένα χινάρι, ίσως αποδειχθούν αρκετά.

Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, εξαιρουμένης της Μπέτις, δύναται ως και 9 βαθμών με Μακάμπι, Γιούνγκ Μπόις και Μπραν, είχε (και φέτος) κακή κλήρωσε στα εκτός έδρας αλλά το Ραζγκράντ της Λουντογκόρετς προσφέρεται για αποτέλεσμα.

Η ΑΕΚ θέλει κατ’ ελάχιστον 7-8 βαθμούς, με τα όσα έδειξε στα προκριματικά φέτος ανέτως μπορεί το 3/3 στη Νέα Φιλαδέλφεια με Σάμροκ Ρόβερς, Αμπερντίν και Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, οπότε ό,τι έρθει σε Φλωρεντία, Σαμψούντα και Τσέλιε είναι καλοδεχούμενο.

Εν κατακλείδι…

4 ελληνικές ομάδες σε league phases.

30 αγώνες εξασφαλισμένοι σε τρεις διοργανώσεις έως και τον Ιανουάριο.

Βαθμουλάκια στο ranking μετά τα προκριματικά: 1-4-1 ο Παναθηναϊκός, 2-1-1 ο ΠΑΟΚ, 3-3-0 η ΑΕΚ, ήτοι 6-8-3 μαζί με τον Αρη. Not bad at all.

Έρχονται ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και με (υπαρκτές, για τον Ολυμπιακό, έως καλές για τους άλλους τρεις) πιθανότητες να είναι και οι τέσσερις στα νοκ άουτ του Φεβρουαρίου.