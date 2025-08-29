Αδιανόητο: Η Εσθονία έμεινε χωρίς σκορ για 10:42 λεπτά κόντρα στη Λετονία!

Απίστευτο κι όμως αληθινό, με την Εσθονία να μένει χωρίς σκορ για 10:42 λεπτά στο παιχνίδι κόντρα στη Λετονία!

Μία από τις πιο αρνητικές σελίδες στην ιστορία των Eurobasket έγραψε η ομάδα του Χέικο Ρανούλα, αφού έκανε να πετύχει πόντο απέναντι στην παρέα του Κρίσταπς Πορζίνγκις για 10:42 λεπτά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κρίστιαν Κουλαμάε 2:33 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου διαμόρφωσε το 61-54, με τον ίδιο παίκτη να πετυχαίνει τρίποντο 1:51 πριν τη λήξη της αναμέτρησης για το 64-66 και να σπάσει το σερί 12-0 που «έτρεχε» η Λετονία.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως και η ομάδα του Λούκα Μπάνκι έμεινε χωρίς καλάθι για 5:08 λεπτά στην τέταρτη περίοδο, με τον Πορζίνγκις να πετυχαίνει μία βολή, αφού το προηγούμενο καλάθι το είχαν μετρήσει οι διαιτητές γιατί παίκτης της Εσθονίας τράβηξε το διχτάκι, με την μπάλα να μην μπαίνει.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!