Για πρώτη φορά στην αποστολή της Σεβίλλης ο Βλαχοδήμος

Στην αποστολή της Σεβίλλης συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Στις υπηρεσίες του Οδυσσέα Βλαχοδήμου υπολογίζει πλέον ο Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη. Ο «Πελάδο» συμπεριέλαβε τον Έλληνα τερματοφύλακα για πρώτη φορά στην αποστολή των Ανδαλουσιανών, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Χιρόνα.

Έτσι, ο Βλαχοδήμος μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του με την ομάδα της Σεβίλλης, παρότι επίσημα δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο ρόστερ της ομάδας, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ωστόσο, η διοργανώτρια αρχή έχει δώσει το «οκ», καθώς είναι διαδικαστικό το θέμα και δεν τίθεται κανένα προβλημα.