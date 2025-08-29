Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για Λεσόρ: Σε αποδρομή το οστικό οίδημα, τι έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

Η Magic Euroleague είχε ξανά σημαντικές ειδήσεις, αυτή τη φορά για το… πολύκροτο θέμα της υγείας του Ματίας Λεσόρ. Οι πρώτες εξετάσεις μετά την άφιξης του στην Αθήνα δείχνουν ότι όλα πηγαίνουν με βάση το πλάνο ή και… ακόμα καλύτερα από αυτό!

Πολύ αισιόδοξα μηνύματα για την επάνοδο του Γάλλου σούπερ σταρ προέκυψαν από τις ενδελεχείς εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.



Το οστικό οίδημα που «κληρονόμησε» στη διάρκεια της αποθεραπείας του τον Μάιο, βρίσκεται σε αποδρομή κατά τον κοινώς ιατρικά αποδεκτό όρο, κάτι που σημαίνει πως φεύγει.



Πρακτικά αυτό συνεπάγεται πως μετά την ολική αποκατάσταση του συγκεκριμένου προβλήματος θα μπορεί να ανεβάσει ρυθμούς και να ξεκινήσει κανονικές προπονήσεις καθώς λόγω του οστικού οιδήματος προφανώς και είχε… κατεβάσει ταχύτητα στις ατομικές προπονήσεις.



Στον Παναθηναϊκό κινούνται με βάση ένα μεθοδικό πλάνο που έχει δοθεί στον Λεσόρ και δεν σκοπεύουν να παρεκκλίνουν ακόμα κι αν είναι άμεσα απολύτως εντάξει ιατρικά. Κι αυτό διότι δεν υπάρχει η παραμικρή πίεση ώστε να αγωνιστεί ο Λεσόρ δεδομένης πλέον και της παρουσίας του Χολμς.



Μετά την λήξη του συναγερμού για το οστικό οίδημα, ο Λεσόρ θα χρειαστεί χρόνο ώστε να έρθει το σώμα του μυϊκά στην κατάσταση που ήταν προ του τραυματισμού του ώστε να μην υπάρχει ούτε κατ ελάχιστον ο κίνδυνος να τραυματιστεί σε άλλο σημείο.



Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του λοιπόν ακολουθείται πιστά και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι σε ένα επόμενο στάδιο θα μπορέσει να υπάρξει και συγκεκριμένη στόχευση για το οριστικό come back του στα γήπεδα.



Τα νέα πάντως ήταν σχεδόν… πιο αισιόδοξα κι από όσο περίμεναν οι γιατροί, κάτι που γέμισε με μεγάλη ικανοποίηση άπαντες στον σύλλογο.