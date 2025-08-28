Η λεπτομέρεια του deal της Χιρόνα με Ουναΐ που έκανε την διαφορά

Η εξήγηση για την επιλογή της Μαρσέιγ να δώσει τον Μαροκινό με το μισό ποσό από τα 12 εκατομμύρια που ζητούσε αρχικά για τον Ουναΐ.

Θέμα ωρών είναι πλέον η ανακοίνωση της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ στην Χιρόνα που τα βρήκε σε όλα με την Μαρσέιγ σε ένα deal που πέρασε από χίλια κύματα.

Η τελική μορφή της συμφωνίας θέλει τους Ισπανούς να δίνουν 6 εκατομμύρια ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του Μαροκινού μέσου (η αρχική πρόταση ήταν μόλις 3 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του), κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα της Μασσαλίας θα εισπράξει επιπλέον 20% από την επόμενη μεταγραφή του.

Η μεγάλη χαμένη της συμφωνίας είναι η προηγούμενη ομάδα του Ουναΐ, η Ανζέ. Διότι με αυτό το είδος της συμφωνίας δεν θα πάρει ούτε ευρώ από την πώληση του, διότι ο ειδικός όρος που είχε βάλει όταν τον έδωσε στην Μαρσέιγ έλεγε ότι θα εισπράξει το 30% της υπεραξίας από την επόμενη μεταγραφή του.

Δηλαδή το 30% από οποιοδήποτε ποσό άνω των 8 εκατομμυρίων, που τον είχε δώσει στην ομάδα της Μασσαλία το καλοκαίρι του 2023.

Το πολύπλοκο καθεστώς με τα δικαιώματα του Ουναΐ και τις απαιτήσεις της Ανζέ, έκαναν την Μαρσέιγ να τζογάρει.

Ναι, μεν παραχώρησε τον Μαροκινό στα μισά λεφτά από αυτά που ζητούσε αρχικά (12 εκατομμύρια ακατέβατα), αλλά από την άλλη, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει ευρώ στην Ανζέ και συνάμα ευελπιστεί ότι παίζοντας σε ένα διαφημισμένο πρωτάθλημα και μία ομάδα που παράγει υπεραξίες, πως με αυτό το 20% μεταπώλησης που κράτησε, θα καταφέρει να βάλει στα ταμεία της ένα πολύ σημαντικό ποσό και στο μέλλον.