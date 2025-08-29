«Χρυσή» η Εθνική Νεανίδων στο «PYTHIA CUP»

Η Εθνική Νεανίδων Κ18 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά υδατοσφαίρισης «PYTHIA CUP 2025 – Women U18», που ολοκληρώθηκε στην Ιτέα, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 16-10 στον μεγάλο τελικό.

Η «γαλανόλευκη» πήρε τη δική της «απάντηση» απέναντι στις Μαγυάρες, μετά την ήττα της με 11-10 στον όμιλο, δείχνοντας εξαιρετική αμυντική λειτουργία και έχοντας σε μεγάλη μέρα τη Ραφαέλα Σαλταμανίκα. Η νεαρή αθλήτρια σημείωσε πέντε γκολ, αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ του τουρνουά με 18 τέρματα και οδήγησε την Εθνική στη νίκη.

Το παιχνίδι είχε χαρακτήρα ντέρμπι στο ξεκίνημά του, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά (2-1, 3-2 για την Ουγγαρία και 5-4 για την Ελλάδα). Όμως, ένα εντυπωσιακό σερί 3-0 με γκολ από Μπίκου, Καραγιάννη και Σαλταμανίκα, έδωσε το προβάδισμα (8-5) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό και φτάνοντας μέχρι και το +6 στο φινάλε (16-10), πανηγυρίζοντας δίκαια το τρόπαιο.

Οκτάλεπτα: 3-2, 2-6, 2-3, 3-5

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Λουπάκη, Μπίκου 3, Μουζή, Μπιτσάκου 2, Κουνδουράκη, Μαρίνου 1, Κλαψιανού 1, Κρασσά 1, Σταυρίδου, Ελμισιάν, Ντούλη 1, Σαλταμανίκα 5, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη, Καραγιάννη 2.

Τα σημερινά αποτελέσματα (29/8)

Τελικός: Ουγγαρία - ΕΛΛΑΔΑ 10-16

Μικρός τελικός: Ολλανδία - Ισραήλ 11-7

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. ΕΛΛΑΔΑ

2. Ουγγαρία

3. Ολλανδία

4. Ισραήλ

5. Κροατία