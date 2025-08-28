Παναθηναϊκός: Έφτασε τα 45 εκατ. ευρώ από πωλήσεις αυτό το καλοκαίρι

Το φετινό καλοκαίρι έχει εξελιχθεί στο πλέον κερδοφόρο για τον Παναθηναϊκό, που πλέον οφείλει να ενισχυθεί ποιοτικά και να αναβαθμίσει το ρόστερ του, έχοντας βάλει στα ταμεία του 45 εκατ. ευρώ από τρεις πωλήσεις.

Ο Παναθηναϊκός δεν... συγκινήθηκε πέρσι από τις τεράστιες προτάσεις που έφτασαν στα γραφεία του για τον Φώτη Ιωαννίδη, ξεκαθαρίζοντας από την πρώτη στιγμή πως ο αρχηγός της ομάδας δεν πωλείται και τηρώντας απαρέγκλιτη στάση παρά τον πακτωλό εκατομμυρίων που έπεφταν στο τραπέζι.

Φέτος τα πράγματα άλλαξαν, αφού το «Τριφύλλι» ήταν ανοιχτό στην παραχώρηση του Έλληνα στράικερ, με την προϋπόθεση όμως πως η ομάδα θα ικανοποιούταν στον απόλυτο βαθμό οικονομικά, απαιτώντας ένα ποσό της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ, μαζί με υψηλό ποσοστό μεταπώλησης.

Η συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σπόρτινγκ «κλείδωσε» στα 22+3 εκατ. ευρώ, μαζί με 25% ποσοστό μεταπώλησης, κάτι που σημαίνει πως τα συνολικά έσοδα των «πράσινων» από πωλήσεις αυτό το καλοκαίρι ανέρχονται πλέον στα 45 εκατ. ευρώ! Είχε προηγηθεί η πώληση του Βαγιαννίδη στην πορτογαλική ομάδα, για 12+2 εκατ. ευρώ, αλλά και αυτή του Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί, έναντι 5 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα αυτά ήταν μια τεράστια «ανάσα» για τον Παναθηναϊκό ελέω και του cost control της UEFA, όμως έχοντας γεμίσει τα ταμεία του το «Τριφύλλι» καλείται πλέον να αναβαθμίσει ποιοτικά το ρόστερ του και να δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να κατακτήσει τίτλους και να κάνει ευρωπαϊκή πορεία.

Ήδη ο Βαγιαννίδης αντικαταστάθηκε με τον πρώην αρχηγό της Μίλαν, Ντάβιντε Καλάμπρια, που από το ντεμπούτο του έκανε την διαφορά, ενώ στην θέση του Μαξίμοβιτς αποκτήθηκε -με δανεισμό- ο Ρενάτο Σάντσες. Οι «πράσινοι» πρέπει άμεσα να ολοκληρώσουν την απόκτηση ενός επιτελικού χαφ και ενός ή δύο επιθετικών, με χαρακτηριστικά ικανά να εκτοξεύσουν τον σύλλογο, ώστε να μπουν με πολύ υψηλές βλέψεις και αξιώσεις στην σεζόν.

Μπορεί άλλωστε ο ελληνικός κορμός να αποδυναμώθηκε με τις πωλήσεις των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, όμως εάν αντικατασταθούν από παίκτες μεγάλης κλάσης (όπως ο Καλάμπρια) και ο Παναθηναϊκός φτάσει στον τίτλο που αναζητά τόσα χρόνια, ουδείς θα σταθεί σε αυτό...

Δεν πρέπει μάλιστα να ξεχνάμε πως το «Τριφύλλι» αναβαθμίζει και την Ακαδημία του και επενδύει και πάλι σε αυτή, ώστε να μπορέσει να αναδείξει τους επόμενους «Βαγιαννίδη» και «Ιωαννίδη», οι οποίοι και θα προσφέρουν αγωνιστικά στην ομάδα, αλλά και θα μπορέσουν να φέρουν ανάλογα έσοδα και τα επόμενα χρόνια.