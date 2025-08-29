Μέρλο: «Παίκτης του Παναθηναϊκού ο Ταμπόρδα με 5 εκατ δολάρια»!

Σύμφωνα, λοιπόν με όσα αναφέρει ο γνωστός Αργεντινός δημοσιογράφος, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς για την αγορά του 80% των δικαιωμάτων του Βιθέντε Ταμπόρδα έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Από το deal των «πράσινων» με την Μπόκα κερδισμένη θα βγει και η Πλατένσε, στην οποία αγωνίζεται με την μορφή του δανεισμού ο Ταμπόρδα, αφού η αργεντίνικη ομάδα θα βάλει στα ταμεία της 500 χιλιάδες δολάρια για το «σπάσιμο» του δανεισμού του.
Μια εξέλιξη για την οποία σας είχε ενημερώσει το SDNA από το μεσημέρι της Πέμπτης, με τον Παναθηναϊκό να είναι πλέον έτοιμος να ολοκληρώσει την μεταγραφή του 24χρονου μεσοεπιθετικού.
🚨Vicente Taborda es nuevo refuerzo de Panathinaikos.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 28, 2025
*️⃣Ya hay acuerdo en la forma de pago: Boca vendió el 80% de su pase en u$s 5M. A Platense le entrarán u$s 500.000 de resarcimiento. #TratoHecho pic.twitter.com/FGKnSLSxLt