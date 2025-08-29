Μέρλο: «Παίκτης του Παναθηναϊκού ο Ταμπόρδα με 5 εκατ δολάρια»!

Το SDNA έγραψε στις 12:41 το πρωί ότι σήμερα θα τελειώσει το deal για τον Ταμπόρδα και λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο έγκυρος Cesar Luis Merlo ανέφερε ότι ο Αργεντίνος πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού!

Σύμφωνα, λοιπόν με όσα αναφέρει ο γνωστός Αργεντινός δημοσιογράφος, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς για την αγορά του 80% των δικαιωμάτων του Βιθέντε Ταμπόρδα έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Από το deal των «πράσινων» με την Μπόκα κερδισμένη θα βγει και η Πλατένσε, στην οποία αγωνίζεται με την μορφή του δανεισμού ο Ταμπόρδα, αφού η αργεντίνικη ομάδα θα βάλει στα ταμεία της 500 χιλιάδες δολάρια για το «σπάσιμο» του δανεισμού του.

Μια εξέλιξη για την οποία σας είχε ενημερώσει το SDNA από το μεσημέρι της Πέμπτης, με τον Παναθηναϊκό να είναι πλέον έτοιμος να ολοκληρώσει την μεταγραφή του 24χρονου μεσοεπιθετικού.