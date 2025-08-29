«Σουβλάκι» αλά ελληνικά!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την υπέροχη βραδιά που φτιάχνει τις φθινοπωρινο-χειμωνιάτικες νύχτες όλων μας.

Επτά-μηδέν γκολ, δύο νίκες μία ισοπαλία και τρεις προκρίσεις στο σύνολο. Πέμπτη να ρουφάς το νέκταρ της και να μη τη χορταίνεις. Ραντεβού το μεσημέρι (2μμ) της Παρασκευής μπροστά στην τηλεόραση για τις κληρώσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε League Phase Europa και Conference League αντίστοιχα.

"Να δεις τι σου΄χω" για μετά θα έλεγε κάποιος αθεράπευτα αισιόδοξος. Για την ώρα λέω να μείνουμε στα κεκτημένα. Τριάντα παιχνίδια για τις 4 ελληνικές ομάδες ως... ξεκίνημα. Και βλέπουμε. Κάτω η μπάλα.

Ας αφήσουμε τα "θα" κι ας επικεντρωθούμε στα "πρέπει" που υλοποιήθηκαν με ιδρώτα και κόπο. Ουδείς τους χάρισε τίποτα. Αντίθετα πέρασαν μέσα από στενωπούς. Από εσωστρέφειες, γκρίνιες και άλλες παρόμοιες "μαυρίλες" της φυλής μας. Γι αυτό και η επιτυχία τους αξίζει τον καλό λόγο. Δεν τον... πληρώνεις, διάολε, αν τον πεις-γράψεις.

- Μετά τον αποκλεισμό από τη (χειρότερη) Ρέιντζερς ο Παναθηναϊκός βίωσε δύσκολες καταστάσεις και ο Φώτης Ιωαννίδης ακόμη δυσκολότερες. Η (Ευρωπαϊκή) κατάληξη δικαίωσε τη δουλειά του Ρούι Βιτόρια και του γκρουπ που με σιδερένια συμπεριφορά απέκλεισαν Σαχτάρ και Σάμσουνσπορ με μηδέν παθητικό εκτός έδρας, ενώ η ζωή δικαιώνει και τον αρχηγό του τριφυλλιού που με μεταγραφάρα 25 εκατ. ευρώ μετακομίζει στη Λισαβώνα ανεβάζοντας τον πήχη στην καριέρα του. Ο Παναθηναϊκός στη Σαμψούντα άξιζε το "διπλό", του στέρησαν πέναλτι στη φάση που ο γκολκίπερ βρήκε πρώτα το πόδι του Τετέ και μετά τη μπάλα, έβγαλε (ξανά) σπουδαίο χαρακτήρα και εξαιρετική ανασταλτική συμπεριφορά (Πάλμερ Μπράουν ηγετικός), σφράγισε τη βραδιά όπως έπρεπε. Ο Πορτογάλος έχει χτίσει ένα δυναμικό σύνολο που περιμένει τις ποιοτικές προσθήκες στα χαφ και στην επίθεση για να ανεβάσει εκεί το επίπεδό του έχοντας πάντως ήδη δημιουργήσει μια εξαιρετική βάση για σεζόν γεμάτη προσδοκίες. Πωλήσεις που φτάνουν τα 45 εκατ. ευρώ, ευρωπαϊκά έσοδα, επιστροφή στη 2η τη τάξει κορυφαία διοργάνωση, Βοτανικός μπροστά, ε, μάλλον άρχισε να στρώνει ο δρόμος για το τριφύλλι.

- Σκεφτείτε πως ξεκίνησε το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ και πως κλείνει. Με διχόνοια, εσωστρέφεια, "Σαββιδικούς και Μυστακιδικούς", απρέπειες από την πλευρά ηγετικών στελεχών του Ερασιτέχνη, αχαριστίες, γενικώς ένα χάος. Ακολούθησαν τα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ δεν έπειθε. Στην Κροατία το 1-0 γέννησε αμφιβολία αν και έβλεπες πως δεν γίνεται να εμφανιστεί στη ρεβάνς τόσο "αλλού". Πως ολοκληρώνεται ο Αύγουστος; Με μια μαγική πεντάρα, με τρομερό Ντέλια (ναι, αυτόν που ΔΕΝ ΠΟΥΛΗΣΕ ο Σαββίδης παρά τα 20+ που έδινε η Στουτγάρδη) με σεντερφορίσια γκολάρα του Γιακουμάκη που χρόνια έψαχνε ο ΠΑΟΚ, με League Phase του Europa. Α, και με την κορυφαία μεταγραφή Έλληνα από το εξωτερικό, 12 εκατ. ευρώ για τον Χρήστο Ζαφείρη. Από τον Σαββίδη που... δεν είχε να "δώσει" για τη Νέα Τούμπα όπως έλεγαν κάποιοι αγνώμονες, αλλά ήταν παρών στην Τούμπα ΤΟΥ που τον αποθέωσε! Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει τα δικά του χτυπήματα στο φινάλε των μεταγραφών, μα πάνω απ΄όλα μπορεί πλέον να ηρεμήσει. Εχει να διαχειριστεί μια ιστορική σεζόν (100 χρόνων) και επιβάλλεται να μπουν στην άκρη οι γκρίνιες...

- Η ΑΕΚ είχε το πιο δύσκολο έργο απ΄ όλους. Προερχόταν από καταστροφική σεζόν ΚΑΙ στην Ευρώπη. Δεν είχε "μαξιλαράκι" όπως οι άλλοι δύο. Αν δεν προκρινόταν κόντρα στην Άντερλεχτ θα έπεφτε ξανά σε μαύρη τρύπα. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε να χτίζει από την αρχή μια ομάδα χωρίς κανένα "κανονάκι". Επρεπε να νικάει και να προκρίνεται. Τίποτα λιγότερο. Βγάζοντας και βαρίδια από το ρόστερα. Έπρεπε να αλλάξει το σύστημα για να ταιριάζει με τη φιλοσοφία του αλλά αν αποτύγχανε εκείνον θα "κρεμούσαν". Ηξερε πως δεν υπάρχει ούτε υπομονή ούτε χρόνος. Υπάρχει μόνο αποτέλεσμα. Κι αυτό έψαξε και βρήκε στα 5 ματς. Στο τελευταίο όμως δε νίκησε απλώς, αλλά "κατάπιε" τον αντίπαλο. Η ΑΕΚ του ήταν κυρίαρχη και δεν άφησε την Αντερλεχτ να αναζητήσει ίχνος ελπίδας. Δυο γκολάρες και στο... καλό. Με ηγετικό Μάριν, αλλά-επιμένω- με MVP Νίκολιτς. Η ΑΕΚ πλέον μπορεί να αναπνεύσει. Το δικαιούται. Μπορεί να απολαύσει γιατί κατάφερε κάτι σημαντικό. Για αρχή, η οποία όμως πολλάκις είναι το ήμισυ του παντός. Μπορεί να πετάξει από την πλάτη το άγχος. Και βέβαια να κάνει το μεταγραφικό της ντεμαράζ για να προσθέσει χαφ, φορ και ό,τι άλλο ζητήσει ο προπονητής. Γιατί αυτός ξέρει!

Ήταν μια Πέμπτη με ποδοσφαιρικό "Σουβλάκι αλά ελληνικά". Απολαυστική για το εγχώριο σπορ που συνεχίζει να προσδοκά κάτι καλύτερο από την 11η θέση. Όμως αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ας την αφήσουμε όταν έρθει η ώρα. Τώρα μετράει το "4 στα 4" και οι 30 (τουλάχιστον) ματσάρες που έρχονται!