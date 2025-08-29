Ο Γιάννης που ανοίγει δρόμους και η απαραίτητη βελτίωση της Εθνικής

Η Ελλάδα έκανε το πρώτο βήμα με νίκη απέναντι στην Ιταλία, έχει όμως πολλά πράγματα να βελτιώσει στην συνέχεια. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Η Ελλάδα κέρδισε στην πρεμιέρα και αυτό είναι το βασικό. Αυτό μετράει, σε αυτήν την φάση, να μπαίνουν οι βαθμοί στο σακούλι, ώστε η ομάδα να είναι σε θέση να διεκδικήσει την πρώτη θέση, που την οδηγεί σε καλά σταυρώματα στην συνέχεια. Ήταν όλα καλά στην νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας; Φυσικά όχι, όμως επειδή ήταν πρεμιέρα και με έναν καλό αντίπαλο, ας πούμε ότι το κακό μπάσκετ που παίχτηκε, είναι δευτερεύον.

Η Ελλάδα μοιάζει ακόμα ως μια ομάδα στα μπετά, όπως λένε για τις οικοδομές. Ακόμα δεν έχει αναπτύξει τρομερούς αυτοματισμούς, υπάρχουν αρκετές φορές λάθος συνεννοήσεις, αλλά κάπου είναι και λογικό, όταν αυτό το ρόστερ, έχει παίξει μόλις ένα φιλικό με την τελική του μορφή. Ας ελπίσουμε ότι η διαδικασία του ομίλου, θα λειτουργήσει και ως μια προετοιμασία για τα δύσκολα που έρχονται και η ομάδα μέσα από τα παιχνίδια, θα αποκτήσει την απαραίτητη τριβή, για να κάνει τα πράγματα πιο απλά.

Η Ελλάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, χωρίς να παίξει σπουδαίο μπάσκετ, χωρίς να γυρίσει την μπάλα όσο και όπως πρέπει (μόλις το 48.1% των καλαθιών της ήταν assisted), αλλά έχει την χαρά να διαθέτει τον παίκτη που εκεί που δεν υπάρχουν δρόμοι, ανοίγει μόνος του μονοπάτια. Φυσικά μιλάμε για τον Γιάννη, που έχει μια μοναδική ικανότητα, εκεί που όλοι βλέπουν συνωστισμό, αυτός να βλέπει δρόμο, τον οποίο ανοίγει μόνος του με το μέγεθος του και την δύναμη του.

Δεν χρειάζεται να γράφουμε πολλά για τον Αντετοκούνμπο, σε αυτό το επίπεδο, η μόνη πιθανότητα να αντιμετωπισθεί από μια ομάδα, είναι να υπάρχουν απέναντι του μεγάλα μεγέθη και ταυτόχρονα τακτική επάρκεια. Αλλιώς, θα γράφει 25-30 πόντους κάθε βράδυ. Το θέμα για την Ελλάδα είναι τι γίνεται με τους υπόλοιπους παίκτες.

Ο Κώστας Σλούκας, ήταν ουσιαστικός στα λεπτά που έπαιξε, μοίρασε την μπάλα όσο μπορούσε και το κεντρικό πικ εν ρολ του με τον Γιάννη θα… φορεθεί πολύ σε αυτήν την διοργάνωση.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι τρεις παίκτες της Εθνικής βρίσκονται σε μια ευθεία πάνω στην τελική γραμμή, έτσι ώστε ο Γιάννης με τον Σλούκα να έχουν όλο τον χώρο για ένα σκριν στην μπάλα. Η ικανότητα του Σλούκα στο σουτ μετά από ντρίπλα και φυσικά το ρολάρισμα του Γιάννη, δεν δίνουν κάτι εύκολο στην άμυνα και για αυτό, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό.

Από εκεί και πέρα η Ελλάδα πήρε σημαντικά λεπτά από τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος έκανε αυτό ακριβώς που χρειάζεται η ομάδα. Δηλαδή να έχει τον ρόλο του microwave scorer, του παίκτη που θα έρθει από τον πάγκο και θα παράξει πόντους άμεσα. Γενικότερα πάντως, θα χρειαστούν περισσότερα πράγματα, από όλους επιθετικά, για να μπορεί η Ελλάδα να σκοράρει πιο άνετα. Ο Ντόρσεϊ για παράδειγμα, δεν ήταν καλός, δεν του πήγαν τα σουτ και είχε βιαστικές επιλογές, όμως θα έχει και αυτός τον χρόνο του να βρει τον ρυθμό του, γιατί έχει κάνει καλή προετοιμασία. Ο Θανάσης για άλλη μια φορά ήταν το power bank της ομάδας, που έδωσε ενέργεια, έκανε βουτιές στο παρκέ και βοήθησε όπως μπορεί σε όλους τους τομείς.

Αυτά που χρίζουν βελτίωσης

Προφανώς υπήρχαν αρκετά προβλήματα σε αυτό το παιχνίδι, με πρώτο και κύριο, την επικοινωνία μεταξύ των παικτών. Η άμυνα πολλές φορές κατέρρευσε, ειδικά μετά από ένα σκριν στην μπάλα ή μια έξτρα πάσα, γιατί δεν υπήρχε καλή συνεννόηση για το ποιος πρέπει να πάει που.

Επειδή από χθες ακούγεται γενικά ότι η Εθνική έπαιξε καλή άμυνα, θα πω ότι διαφωνώ εν μέρει και θα εξηγήσουμε. Ο Κώστας Παπανικολάου, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά πάνω στον Φοντέκιο. Ο αρχηγός της Εθνικής, έγινε πραγματικά σκιά του Ιταλού και τον ανάγκασε σε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια. Γενικά ο κόουτς Σπανούλης, έδωσε μεγάλο βάρος στην εξουδετέρωση του και αυτό φάνηκε από το πόσο έτοιμη ήταν η ομάδα στις off screen δράσεις του.

Από εκεί και πέρα όμως, έχουν υπάρξει πάρα πολλές κακές περιστροφές, ολιγωρίες που έδωσαν καθαρά ελεύθερα σουτ. Οι Ιταλοί σούταραν από το τρίποντο με 7/27 (25.9%) και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα καλής άμυνας. Από αυτά τα σουτ, τα 19 ήταν uncontested και ευστόχησαν μόλις σε τέσσερα. Αν μια άλλη ομάδα λοιπόν έβαζε 8-9 στα επαναλαμβάνω, αμαρκάριστα σουτ, θα υπήρχε σημαντικό πρόβλημα.

Πολλές φορές έγινε μπέρδεμα στο πικ εν ποπ του Μέλι και του Ρίτσι, ενώ οι πάσες από μέσα προς τα έξω έβρισκαν ελεύθερους συμπαίκτες. Δεν μπήκαν τα σουτ και είμαστε οκ, αλλά θα χρειαστεί σίγουρα βελτίωση αυτό το κομμάτι.

Το άλλο σκέλος, είναι αυτό του αμυντικού ριμπάουντ. Η Ελλάδα πήρε μόλις το 69.2% των αμυντικών ριμπάουντ της, δίνοντας δεύτερες ευκαιρίες στους Ιταλούς. Φυσικά, αυτό είναι ένα μειονέκτημα της άμυνας αλλαγών που χρησιμοποιεί η ομάδα σε πολλές φάσεις, όμως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη μάχη κάτω από το καλάθι. Είπαμε όμως. Όλα αυτά χρειάζονται λίγο χρόνο για να σεταριστούν και να βελτιωθούν, κάτι που ιδανικά πρέπει να γίνει στα ματς του ομίλου. Μετά την νίκη της Γεωργίας επί της Ισπανίας, το σούπερ σημαντικό παιχνίδι είναι με την Γεωργία την Κυριακή, όπου θα παιχτεί η πρώτη θέση.