Ουζουνίδης:«Η ομάδα μας είναι καλή και βελτιώνεται συνέχεια»

Οι δηλώσεις του Μαρίνου Ουζουνίδη στην κάμερα της NOVA

Ο προπονητής του Άρη μίλησε μια μέρα πριν την αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό στην κάμερα των καναλιών Novasports

Αναλυτικά ανέφερε:

Αρχικά, ερωτώμενος πόσο βοήθησε η νίκη κόντρα στον Βόλο, ώστε να βρει η ομάδα του τα πατήματά της στο νέο πρωτάθλημα, απάντησε:

“Οι τρεις βαθμοί είναι πάντα σημαντικοί. Μιλάμε για πρωτάθλημα, επίσημα παιχνίδια, επίσημες αγωνιστικές, βαθμούς που θέλεις να συγκεντρώσεις. Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη και μπορέσαμε και την πήραμε με καλή απόδοση, σε γενικές γραμμές. Πλέον, κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι, που είναι πάλι στην έδρα μας και περιμένω ότι θα είναι πιο δύσκολο”.

Όσο για το αν απελευθέρωσε ψυχολογικά αυτή η νίκη τους παίκτες, καθότι είχε προηγηθεί ο άδοξος ευρωπαϊκός αποκλεισμός από την Αράζ Ναχτσιβάν, ώστε να δουλέψουν πιο άνετα και να έρθει το σύνολο πιο κοντά στα δικά του θέλω, σχολίασε:

“Η ομάδα μας είναι καλή και βελτιώνεται συνέχεια. Ξέρω πολύ καλά ότι όταν μια ομάδα είναι σε ένα τέτοιο στάδιο χτισίματος, μπορεί να έχει τα πάνω και τα κάτω της. Σίγουρα βοήθησε ψυχολογικά τους παίκτες αυτή η νίκη με τον Βόλο και οι τρεις βαθμοί που πήραμε. Τα παιδιά είχαν καλύτερη διάθεση μετά από αυτή τη νίκη κι αυτό ήταν εμφανές. Ήταν κι αυτοί πολύ στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Αυτός ο αποκλεισμός, όμως, ανήκει στο παρελθόν κι εκεί πρέπει να μείνει. Το πρωτάθλημα είναι μια καινούργια διοργάνωση. Ξεκινήσαμε καλά κι έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Θέλουμε να νικήσουμε και τον δεύτερο αγώνα, ώστε να πάμε στη διακοπή με ηρεμία και να δουλέψουμε κάποια επιπλέον πράγματα”.

Και συνέχισε, εστιάζοντας στον ερχόμενο αγώνα με τον Παναιτωλικό:

“Περιμένω τον Παναιτωλικό πολύ διαφορετικό από την πρεμιέρα. Έχει έναν έμπειρο προπονητή, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα διορθώσει κάποια λάθη που είδε. Οπότε, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Άλλωστε, όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι δύσκολα. Ένα παιχνίδι μπορείς να το κάνεις εύκολο μόνο αν έχεις καλή παρουσία και διάρκεια στην αναμέτρηση. Αυτό μάς έλειψε στο προηγούμενο ματς, στο οποίο είχαμε κάποια καλά διαστήματα, αλλά είχαμε και κάποια άλλα, όπου δεν ήμασταν το ίδιο καλοί. Δεχτήκαμε κάποιες επικίνδυνες επιθέσεις από τον αντίπαλο, που θα μπορούσε να μας είχαν κοστίσει. Αυτό, λοιπόν, που είναι σημαντικό για μένα, είναι να μεγαλώσουμε την καλή διάρκεια του παιχνιδιού μας”.

Στην ερώτηση ποια άλλα στοιχεία κράτησε από εκείνο το παιχνίδι κόντρα στον Βόλο, που θέλει να τα δει ξανά, και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό, στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, επισήμανε τα εξής:

“Κυρίως, την ενέργεια που είχαμε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Αυτό είναι ένα στοιχείο, που πρέπει να το μεγαλώσουμε σε διάρκεια. Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στον αντίπαλο στο δικό του μισό γήπεδο, ώστε να τον αναγκάσουμε σε λάθη. Αυτά είναι στοιχεία που θέλουμε να έχουμε. Από εκεί και πέρα, όμως, και ο αντίπαλος περιμένω ότι θα αλλάζει το στιλ παιχνιδιού του, όπως έκανε κι ο Βόλος. Εμείς προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό”.

Αναφορικά με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ξεχώρισε από τον ερχόμενο αντίπαλο, ο Μαρίνος Ουζουνίδης στάθηκε στα ακόλουθα:

“Ο Παναιτωλικός είναι σε μια φάση ανασυγκρότησης. Υπάρχουν καινούργιοι παίκτες, ενώ αγωνίζονται και κάποια νέοι Έλληνες παίκτες. Όπως γίνεται αντιληπτό κι ο αντίπαλος θέλει το χρόνο του. Όπως κι εμείς είμαστε νέα ομάδα και θέλουμε χρόνο για να γίνουμε καλοί, έτσι κι αυτοί θέλουν χρόνο, για να γίνουν πιο συμπαγείς. Ο Παναιτωλικός, όμως, είναι μια ομάδα με εμπειρία στην κατηγορία, με έναν έμπειρο προπονητή, ο οποίος σίγουρα θα έχει δει τα λάθη που έγιναν στο πρώτο παιχνίδι και τις αδυναμίες που φάνηκαν. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει στην έδρα μας ένας Παναιτωλικός βελτιωμένος και καλύτερος από την πρώτη αγωνιστική”.