Διαστημικός Μάρκανεν με 29 πόντους στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία! (vid)

Τρομερά πράγματα από τον Λάουρι Μάρκανεν στο παιχνίδι με της Φινλανδίας κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, με τον NBAer να έχει 29 πόντους σε 14:12 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο!

Ο αστέρας των Τζαζ έχει πάρει ήδη στις πλάτες του στη Φινλανδία και σε μόλις λεπτά στο πρώτο ημίχρονο έχει ήδη πετύχει 29 πόντους, με 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Μάρκανεν μετράει συνολικά 5/8 τρίποντα, 4/7 δίποντα και 6/7 βολές, κάνοντας πραγματικά ό,τι θέλει την άμυνα της Μεγάλης Βρετανίας.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!