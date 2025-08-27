Επική πρόκριση της Στουτγάρδης στα πέναλτι μέσα στην έδρα της Μπραουνσβάιγκ

Η Στουτγάρδη χρειάστηκε τη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι για να λυγίσει τη Μπραουνσβάιγκ και να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας.

Σε μία πραγματική ποδοσφαιρική παράσταση με έντονα συναισθήματα, οι Σουηβοί επικράτησαν 8-7 στη διαδικασία των πέναλτι (3-3 κανονική διάρκεια, 4-4 παράταση) και συνέχισαν την υπεράσπιση του τίτλου τους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να παίρνουν το προβάδισμα χάρη στον Κέλερ στο 8’. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Ντεμίροβιτς στο 12’, ο οποίος έδωσε και το προβάδισμα στη Στουτγάρδη στο 60’.

Η Μπραουνσβάιγκ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη: με δύο γκολ του Σάντσες (77’ και 85’) έκανε την ανατροπή, αλλά ο Βολτεμάντε στο 89’ κράτησε «ζωντανούς» τους φιλοξενούμενους, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί, το αυτογκόλ του Μπα στο 92’ έφερε εκ νέου προβάδισμα για τη Στουτγάρδη, όμως ο Κόντεχ στο 105’ ισοφάρισε σε 4-4 και έστειλε την αναμέτρηση στα πέναλτι.

Στη δραματική διαδικασία, οι γηπεδούχοι ευστόχησαν με τους Σάμπο, Αϊντίν, Πόλτερ, Μπελ-Μπελ, Μπα, Έλερς και Κόντεχ, ενώ για τους κυπελλούχους σκόραραν οι Βολτεμάντε, Μίτελσταντ, Λέβελινγκ, Ντεμίροβιτς, Χέντρικς, Βάνιοναν και Φρένκερτ. Τελικά, οι Γκόμεζ, Μάρι και Φρένκερτ αστόχησαν για τη Μπραουνσβάιγκ, χαρίζοντας την πρόκριση στη Στουτγάρδη με 8-7.