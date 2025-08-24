Με Χατσίδη και αλλαγές στην άμυνα η 11άδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ (pic)

Τον νεαρό Δημήτρη Χατσίδη επιστρατεύει στα «άκρα» της επίθεσης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΛ - Ποιες είναι οι επιλογές του Ρουμάνου τεχνικού

Ώρα... Super League για τον Δικέφαλο, ανάμεσα σε δύο κρίσιμα παιχνίδια απέναντι στη Ριέκα για τα Play Off του Europa League. Αντίπαλος η νεοφώτιστη ΑΕΛ στην «πρεμιέρα» του νέου πρωταθλήματος, στο γήπεδο της Τούμπας, χωρίς την παρουσία θεατών.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχωρά σε ροτέισιον ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (28/8 20:30), με τον Παβλένκα να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, τον Λόβρεν να παίρνει τη θέση δίπλα στον Μιχαηλίδη στα στόπερ και τον Κεντζιόρα να παίρνει «ανάσες».

Στα πλάγια, ένα «νέο» δίδυμο, με τον Σάστρε στα δεξιά και τον Τέιλορ αντίστοιχα στ΄αριστερά, με τον Σκωτσέζο να κάνει «ντεμπούτο» σε βασική ενδεκάδα. Στα χαφ ο Οζντόεφ θα αγωνιστεί μαζί με τον Μεϊτέ, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επιστρέφει στο «10», πίσω από τον Τσάλοβ.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα αγωνιστεί στ΄αριστερό «άκρο» της επίθεσης, με τον Δημήτρη Χατσίδη ξεκινάει στα δεξιά, στην πρώτη συμμετοχή του νεαρού στη βασική ενδεκάδα.

Για τη νεοφώτιστη ΑΕΛ, ο Γιώργος Πετράκης επέλεξε τον Μελίσσα ως βασικό τερματοφύλακα, με τους Παντελάκη-Τσάκλα δίδυμο στα στόπερ και τους Δεληγιαννίδη-Κοσονού στα «άκρα». Με τρεις χαφ -περισσότερο αμυντικογενείς- ξεκινάει η ομάδα της Θεσσαλίας, με τους Πέρεζ, Στάικο και Ατανάσοφ να κινούνται στον χώρο του κέντρου. Οι Γιούσης-Μούργος θα βρεθούν στα «άκρα» της επίθεσης με βασικό προωθημένο τον Τούπτα.

