Νέος ισπανικός σταθμός στην καριέρα του Αλμπάνη

Η Ταραγόνα ανακοίνωσε τον δανεισμό από την Ανδόρα του Χρήστου Αλμπάνη, ο οποίος συνεχίσει την ισπανική του «περιπέτεια».

Μετά από τρία χρόνια στην Ανδόρα, ο Χρήστος Αλμπάνης μετακομίζει στην Καταλονία. Ο πρώην μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, ο οποίος έχει «δέσει» στην Ισπανία θα αγωνίζεται φέτος με την φανέλα της Ταραγόνα. Ο καταλανικός σύλλογος ανακοίνωσε τον δανεισμό του 30χρονου εξτρέμ, χωρίς ωστόσο στην συμφωνία να μπει οψιόν αγοράς.