Νέος ισπανικός σταθμός στην καριέρα του Αλμπάνη

Μετά από τρία χρόνια στην Ανδόρα, ο Χρήστος Αλμπάνης μετακομίζει στην Καταλονία. Ο πρώην μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, ο οποίος έχει «δέσει» στην Ισπανία θα αγωνίζεται φέτος με την φανέλα της Ταραγόνα. Ο καταλανικός σύλλογος ανακοίνωσε τον δανεισμό του 30χρονου εξτρέμ, χωρίς ωστόσο στην συμφωνία να μπει οψιόν αγοράς.
🆕 Almpanis vestirà de grana‼️— NÀSTIC DE TARRAGONA (@NASTICTARRAGONA) August 22, 2025
✍️ Cedit pel @fcandorra fins a final de temporada
👋 Benvingut, Christos!
ℹ️ https://t.co/xKznF8Ljm4