Άρης: Η αποχώρηση Κουέστα ανοίγει τον δρόμο της επιστροφής για... Διούδη

Ο Χουλιάν Κουέστα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου και ο Σωκράτης Διούδης επανέρχεται στο προσκήνιο στο...90'

Εξελίξεις στη θέση του τερματοφύλακα για το κιτρινόμαυρο ρεπορτάζ, καθώς, όπως ενημερωθήκατε νωρίτερα μέσω του SDNA.gr, o Χουλιάν Κουέστα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και ο δρόμος για απόκτηση ενός ακόμη τερματοφύλακα ανοίγει.

Μία υπόθεση η οποία έτρεξε παράλληλα με τις εξελίξεις στον "άσο" για τον Άρη ήταν και η μετακίνηση του Σωκράτη Διούδη στην ΑΕΛ. Η μεταγραφή δεν έγινε ποτέ όμως και χάλασε στο... 90', με τα πηγαδάκια να αναφέρουν πως ο Έλληνας παίκτης πληροφορήθηκε για τις επικείμενες εξελίξεις στην αγαπημένη του ομάδα, τον Άρη, με τις επαφές με τους κιτρινόμαυρους να ξεκινούν και τον έμπειρο κίπερ να βρίσκεται πολύ κοντά στην μεγάλη επιστροφή.

Πλέον περιμένουμε την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Χουλιάν Κουέστα στην Τουρκία για να ανοίξει και επίσημα ο δρόμος της επιστροφής του Σωκράτη Διούδη στο Βικελίδης και τυπικά.