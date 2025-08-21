Φοβερός Ζαφείρης, οι αποκαλύψεις του προέδρου για την.... τρέλα του να πάει στον ΠΑΟΚ!

Το ήθελε και το έδειξε με κάθε τρόπο. Η τεράστια επιθυμία του Χρήστου Ζαφείρη να φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα «τρέλανε» τον πρόεδρο της Σλάβια Πράγας: «Θα το μετάνιωνε αν δεν πήγαινε στον ΠΑΟΚ, ένιωθε ότι τέτοια ευκαιρία παρουσιάζεται μία φορά!».

Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ αποκάλυψε σε εφημερίδα της Τσεχίας λεπτομέρειες γύρω από την πολύκροτη υπόθεση μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ: «Βρήκαμε την ιδανική λύση, αν και ήταν εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση».

Όπως σημειώνουν οι Τσέχοι: Ο ισχυρός άνδρας της Σλάβια ήθελε να περάσει το βράδυ της Τετάρτης μια ήρεμη γιορτή με τις ποδοσφαιρίστριες του συλλόγου, που κατέκτησαν το νταμπλ την περασμένη σεζόν. Μιλούσε με κολακευτικά λόγια, αναφερόταν στις νέες εξελίξεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο, όμως το μυαλό του συχνά γύριζε στον Χρήστο Ζαφείρη...

Στο πλαίσιο της παρουσίας του εκεί, ο Τβρντικ προέβη και σε αποκαλύψεις για τον 22χρονο χαφ που ήθελε και... έβλεπε μόνο ΠΑΟΚ: «Μου είπε πως, αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο σύλλογο, θα το σκεφτόταν διαφορετικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ… Θα το μετάνιωνε αν δεν το έκανε. Έχει την αίσθηση ότι μια τέτοια ευκαιρία παρουσιάζεται μία φορά στη ζωή. Πηγαίνει σπίτι, κοντά στους γονείς του, σε έναν εμβληματικό σύλλογο της καρδιάς του».

«Πόσες φορές τον άκουσα να λέει τη λέξη family (οικογένεια)», σημείωσε με νόημα ο Τβρντικ.

Αν περνούσε από το χέρι του προπονητή, Γίντριχ Τρπισόφσκι, δεν θα άφηνε ποτέ να φύγει ένας από τους πιο κομβικούς του παίκτες. Όμως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό του, με τον κίνδυνο ο Χρήστος Ζαφείρης να φτάσει σε σημείο… να κάνει μποϊκοτάζ. Εξάλλου, δεν αγωνίστηκε ούτε στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τη Γιαμπλόνετς – το μυαλό του βρισκόταν αλλού.

«Ξέρετε, γύρω από αυτή την υπόθεση κυκλοφόρησε απίστευτα μεγάλη δόση ανακριβών φημών. Σε ορισμένα σημεία ήταν πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε την αλήθεια – τόσο για εμάς όσο και για τον ίδιο τον παίκτη», τόνισε ο Γιάροσλαβ Τβρντίκ.

Τι είπε, όμως, ο ισχυρός άνδρας της Σλάβια κατευθείαν στον Ζαφείρη; «Του ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει, γιατί δεν έχουμε έτοιμο αντικαταστάτη. Τους παίκτες που προορίζαμε για διάδοχους του τους στείλαμε δανεικούς. Τον Μπουζέκα στην Καρβινά, τον Ούμου στην Πόζναν», εξήγησε.

Σύμφωνα -πάντα- με τον πρόεδρο της Σλάβια, από την διαπραγμάτευση όλοι βγήκαν κερδισμένοι. Κανένας από τους προπονητές δεν ήθελε να γκρεμίσει τακτικά πλάνα. Η απώλεια ενός βασικού χαφ θα ήταν μία τεράστια ανατροπή.

«Δύσκολα θα βρίσκαμε νέο παίκτη μέσα σε λίγες ημέρες. Εργαζόμαστε με πλάνο. Και όταν επενδύουμε, το κάνουμε σε ποδοσφαιριστή για τον οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα μας βοηθήσει», πρόσθεσε ο Τβρντίκ.

Κάπου εκεί έπεσε στο τραπέζι μια νέα, ενδιαφέρουσα πρόταση. Ένας συμβιβασμός.

Ο ΠΑΟΚ αποκτά τον Ζαφείρη, αλλά από τη νέα χρονιά. «Θα έλεγα ότι για εκείνους είναι κέρδος. Τον ήθελαν για την επέτειο ίδρυσης του συλλόγου, απ’ ό,τι κατάλαβα, πρόκειται να αποτελέσει και ένα είδος δώρου προς τους φιλάθλους τους», υπογράμμισε ο Τβρντίκ.

Και η Σλάβια πήρε αυτό που χρειαζόταν: έναν ικανοποιημένο παίκτη και χρόνο.

«Ναι, είναι η ιδανική λύση. Εξυπηρετεί τους πάντες. Πιστεύω ότι ο Ζαφείρης θα θελήσει να ζήσει στο έπακρο την εμπειρία του Champions League και να δείξει τόσο στον εαυτό του όσο και στους φίλους του ποδοσφαίρου σε Ελλάδα και Τσεχία τι πραγματικά αξίζει», είπε ο Τβρντίκ.

Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου παραμένουν υπό διαμόρφωση: «Προς το παρόν έχουμε συμφωνία στις βασικές προϋποθέσεις», διευκρίνισε ο Τβρντίκ, προσθέτοντας ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμη ούτε η ακριβής ημερομηνία αποχώρησης του παίκτη. Συνήθως αυτό γίνεται στο τέλος Δεκεμβρίου, αλλά η Σλάβια θα έχει ακόμη δύο αγώνες Champions League τον Ιανουάριο. «Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», κατέληξε ο ισχυρός άνδρας της ομάδας.

