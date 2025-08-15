Στο OPEN το Ριέκα - ΠΑΟΚ

Όπως και τα παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ, έτσι και το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Κροατία απέναντι στη Ριέκα, θα μεταδοθεί απευθείας από το OPEN.

Οι «μάχες» του Δικεφάλου απέναντι στους νταμπλούχους Κροατίας πλησιάζουν, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται σε έξι βράδια από τώρα και συγκεκριμένα στις 21 Αυγούστου.

Η αναμέτρηση στο στάδιο Ρουγεβίτσα που θα ξεκινήσει στις 21:45 θα μεταδοθεί απευθείας από το OPEN, κάτι που είχε συμβεί και με τους αγώνες με τη Βόλφσμπεργκερ.

Σε αντίθεση με τα Play Off του Champions League, των οποίων τα δικαιώματα κατέχει η Cosmote TV, οι αντίστοιχοι γύροι σε Europa και Conference League δεν «καλύπτονται» από τη συνδρομητική τηλεόραση, με το OPEN να αποκτά τα δικαιώματα του πρώτου αγώνα του ΠΑΟΚ στην Κροατία.