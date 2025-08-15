Στο OPEN το Ριέκα - ΠΑΟΚ

Οι «μάχες» του Δικεφάλου απέναντι στους νταμπλούχους Κροατίας πλησιάζουν, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται σε έξι βράδια από τώρα και συγκεκριμένα στις 21 Αυγούστου.
Η αναμέτρηση στο στάδιο Ρουγεβίτσα που θα ξεκινήσει στις 21:45 θα μεταδοθεί απευθείας από το OPEN, κάτι που είχε συμβεί και με τους αγώνες με τη Βόλφσμπεργκερ.
Σε αντίθεση με τα Play Off του Champions League, των οποίων τα δικαιώματα κατέχει η Cosmote TV, οι αντίστοιχοι γύροι σε Europa και Conference League δεν «καλύπτονται» από τη συνδρομητική τηλεόραση, με το OPEN να αποκτά τα δικαιώματα του πρώτου αγώνα του ΠΑΟΚ στην Κροατία.