Conference League: Στη μάχη για ένα εισιτήριο με φόντο τα Play Off

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, αναδείχθηκε ισόπαλη με 2-2 απέναντι στον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο την περασμένη Πέμπτη (7/8).
Εφόσον πάρει την πρόκριση, στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τη Σερίφ Τίρασπολ, με τους Βέλγους να έχουν νικήσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των ρεβάνς και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League:
Πέμπτη 14/8
- 17:00 Αστάνα (Καζακστάν)-Λοζάνη (Ελβετία) 1-3
- 19:00 Αραράτ (Αρμενία) -Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-4
- 19:00 Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 0-1
- 19:30 Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)-Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 3-2
- 20:00 Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 0-3
- 20:00 Ομόνοια (Κύπρος)-Αράζ Ναχτσιβάν (Αζερμπαϊτζάν) 4-0
- 20:00 ΕΤΟ Γκιορ (Ουγγαρία)-ΑΙΚ Στοκχόλμης (Σουηδία) 1-2
- 20:00 Πάκσι (Ουγγαρία)-Πολισία (Ουκρανία) 0-3
- 20:00 Χάμαρμπι (Σουηδία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 0-0
- 20:30 Βαντούζ (Λιχτενστάιν)-Αλκμααρ (Ολλανδία) 0-3
- 20:30 Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-Ρίγα FC (Λετονία) 0-3
- 20:30 Μπρόντμπι (Δανία)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 0-3
- 20:30 Αρντά Καρντζαλί (Βουλγαρία)-Ζαλγκίρις Κάουνο (Λιθουανία) 1-0
- 21:00 Τσέλιε (Σλοβενία)-Λουγκάνο (Ελβετία) 5-0
- 21:00 Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) 0-2
- 21:00 ΑΕΚ (Ελλάδα)-Άρης Λεμεσού (Κύπρος) 2-2
- 21:00 Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 1-0
- 21:00 Μπεσίκτας (Τουρκία)-Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) 4-1
- 21:15 Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)-Σίλκεμποργκ (Δανία) 1-0
- 21:30 Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 0-3
- 21:45 Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)-Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) 1-2
- 21:45 Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 2-2
- 21:45 Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 1-2
- 22:00 Εγκνατία (Αλβανία)-Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) 0-0
- 22:00 Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία) 2-3
- 22:00 Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 3-0
- 22:00 Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Μπαλκάνι (Κόσοβο) 0-1
- 22:00 Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 2-0
- 22:00 Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)