Conference League: Στη μάχη για ένα εισιτήριο με φόντο τα Play Off

H AEK μαζί με ακόμη 57 ομάδες θα κάνουν το δεύτερο καθοριστικό βήμα για να βρεθούν στα Play Off του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, αναδείχθηκε ισόπαλη με 2-2 απέναντι στον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο την περασμένη Πέμπτη (7/8).

Εφόσον πάρει την πρόκριση, στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τη Σερίφ Τίρασπολ, με τους Βέλγους να έχουν νικήσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ρεβάνς και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League:

Πέμπτη 14/8