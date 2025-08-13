Ο Άρης Λεμεσού προπονήθηκε στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και… υποκλίθηκε στην ομορφιά της (pics)

Ο Άρης Λεμεσού ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την ρεβάνς της Πέμπτης (14/8) με την ΑΕΚ, με προπόνηση στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Η κυπριακή ομάδα μάλιστα, ανέβασε σχετικό φωτορεπορτάζ από τη Νέα Φιλαδέλφεια στα social media που διαθέτει, με το σχόλιο «η ομορφιά της ΟΠΑΠ Αρένα μέσα από τον φακό της κάμεράς μας».

Θυμίζουμε πως στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ είχε αναδειχτεί ισόπαλη 2-2 με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο και πλέον η ρεβάνς της Πέμπτης (14/8, σέντρα στις 21:00) στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena θα κρίνει ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τα πλέι-οφ του UEFA Conference League.

Νωρίτερα, ο προπονητής του Άρη Λεμεσού Αρτεμ Ράντκοφ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου αναγνώρισε την ποιότητα της ΑΕΚ αλλά ξεκαθάρισε πως τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πως θα εμφανιστεί η ομάδα του στην ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Διαβάστε αναλυτικά εδώ τις δηλώσεις των Κύπριων.