Στην Τζιρόνα ο Βίτσελ

Ελεύθερος μετά την τριετή συνεργασία του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Άξελ Βίτσελ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Τζιρόνα, ενώ στην συμφωνία των δύο πλευρών, υπάρχει προοπτική για ετήσια ανανέωση.

Σε ηλικία 36 ετών, ο έμπειρος μεσοαμυντικός βρίσκει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Ο διεθνής άσος (132 συμμετοχές, 12 γκολ), ανήκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης από τον Ιούλιο του 2022, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ως κεντρικός αμυντικός από τον Ντιέγκο Σιμεόνε, όμως πέρυσι δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής (22 αγώνες), ενώ τις προηγούμνες δύο σεζόν ήταν βασικός στέλεχος της ομάδας (43 και 51 συμμετοχές, αντίστοιχα).

Στην πλούσια καριέρα του, ο Βίτσελ αγωνίσθηκε στις Σταντάρ Λιέγης, Μπενφίκα, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Τιαντζίν Κουαντζιάν στην Κίνα και Ντόρτμουντ, όπου πέρασε τέσσερα χρόνια (145 αγώνες μεταξύ 2018 και 2022).