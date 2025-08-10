Παλάσιος στο SDNA: «Νιώθω πολύ καλά στον Λεβαδειακό, θα γίνω όσο καλύτερος μπορώ»

Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος μίλησε αποκλειστικά στο SDNA για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τον Λεβαδειακό, εκφράζοντας την αισιοδοξία του και τους στόχους του ενόψει της σεζόν.

Ο Αργεντινός, έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα του Λεβαδειακού στο φιλανθρωπικό τουρνουά που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, 24 ώρες αφότου ανακοινώθηκε η μεταγραφή του.

Εκεί οι Βοιωτοί πήραν τη νίκη με 2-0 επί της ΑΕΛ και θα βρεθούν στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν το νικητή του αγώνα Βόλος - Πανσερραϊκός.

Το SDNA και ο Νίκος Ιωάννου βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον Παλάσιος να μιλά αποκλειστικά για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του.

- Πως νιώθεις που βρίσκεται στον Λεβαδειακό, κάνοντας ουσιαστικά την δεύτερη θητεία σου στην Ελλάδα;

«Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πολύ όμορφα που βρίσκομαι εδώ και κάνω ένα νέο ξεκίνημα. Και ένιωσα και πολύ καλά από την δεύτερη μέρα με την ομάδα.

Είναι στόχος μου να συνεχίσω την προπόνηση και να γίνω όσο το δυνατόν καλύτερος ενόψει της σεζόν».

Εν συνεχεία, ο Αργεντινός παίκτης, τόνισε πως κύριος στόχος της ομάδας είναι να καταφέρει να τερματίσει όσο πιο ψηλά μπορεί στον βαθμολογικό πίνακα στο τέλος της σεζόν.

- Και οι συλλογικοί στόχοι του Λεβαδειακού για την σεζόν, τι θέλετε να πετύχετε;

«Ο στόχος που έχουμε με τον σύλλογο είναι να παλέψουμε σκληρά για να καταφέρουμε στο τέλος της σεζόν να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».