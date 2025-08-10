Άρης: Ρόουζ ο επόμενος στη λίστα των αποχωρήσεων

Ο Αύγουστος αναμένεται να είναι ο μήνας των αποχωρήσεων παικτών για τον ποδοσφαιρικό Άρη - Μετά τον Κουάισον παίρνει σειρά και ο Ρόουζ

Πολλές οι αφίξεις, παράλληλα όμως και οι αποχωρήσεις παικτών για τον Άρη αυτό το καλοκαίρι. Μπορεί οι κιτρινόμαυροι να έχουν κρατήσει πολλούς παίκτες από το περσινό ρόστερ και να προστέθηκαν σε αυτούς οι καινούριοι, αυτό όμως δε θα κρατήσει για πολύ ακόμη. Μετά τον αποκλεισμό από την Αράζ οι κιτρινόμαυροι μπαίνουν σε μια διαδικασία τελικού ξεσκαρταρίσματος, με Μαρίνο Ουζουνίδη και Ρουμπέν Ρέγιες να αποφασίζουν για όσους δεν χωρούν στο ρόστερ και τις αποχωρήσεις να βρίσκονται καθ' οδόν.

Σύμφωνα με το κιτρινόμαυρο ρεπορτάζ, ο Λίντσεϊ Ρόουζ αναμένεται να είναι ο επόμενος που θα αποτελέσει παρελθόν από τη Θεσσαλονίκη, με τον Γάλλο να έχει πρόταση για ομάδα του εξωτερικού και τον Άρη να το έχει ήδη πάρει απόφαση πως δεν μπορεί να πάρει παραπάνω πράγματα από τον στόπερ στο φετινό ρόστερ.

Δεν αποκλείεται μάλιστα οι εξελίξεις να δρομολογηθούν μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει, ώστε να αποσυμφοριστεί η κατάσταση με τα πρόσωπα στο Ρύσιο.