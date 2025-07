Ο Οσιμέν στέλνει τον Μοράτα στην «αγκαλιά» του Φάμπρεγας!

Ο δανεισμός του Άλβαρο Μοράτα στη Γαλατάσαραϊ λήγει τον ερχόμενο Ιανουάριο, όμως είναι ορατό το ενδεχόμενο να αποτελέσει άμεσα παρελθόν και να επιστρέψει στην Ιταλία, όχι για τη Μίλαν με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2028, αλλά για το Κόμο, όπου είναι προπονητής ο φίλος και πρώην συμπαίκτης του, Σεσκ Φάμπρεγας!

Αυτή η είδηση προέκυψε από το ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο και τουρκικών ΜΜΕ για τον Βίκτορ Οσιμέν, στο οποίο εμφανίζει τον Νιγηριανό επιθετικό έτοιμο να πάρει μεταγραφή από τη Νάπολι, με την «Τσι Μπομ» να... χρυσώνει την ομάδα του Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις σε δύο δόσεις και να τον «δένει» με μεγάλο συμβόλαιο.

Στα 33 του ο διεθνής φορ και αρχηγός της εθνικής Ισπανίας, είναι έτοιμος για μια πρόκληση που περιμένει εδώ και ένα μήνα, πλάι σε έναν άνθρωπο, όπως ο Φάμπρεγας που επιθυμεί να μεγαλώσει το όνομα της Κόμο. Ο Μοράτα αριθμεί 40 γκολ και 30 ασίστ σε 146 παιχνίδια της Serie A, όπου έχει αγωνιστεί με Γιουβέντους (2020-22) και Μίλαν (β' εξάμηνο 2024).

Με δεύτερη ανάρτησή του, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επισημαίνει ότι η Κόμο έχει δώσει τα... χέρια με τη Μίλαν για νέο ετήσιο δανεισμό και οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 2026.

🚨🔵 Álvaro Morata, now set to join Como from Galatasaray as soon as all documents for Osimhen deal will be signed next week.



Morata has been waiting for Como for one month… and now, all set. 🏁 pic.twitter.com/d7GY6Sw9Vl