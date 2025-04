Η ασφάλεια του «Villa Park» απομάκρυνε 13χρονο φίλο της Παρί που πανηγύρισε!

Ο 13χρονος φίλος της Παρί γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Μπέρμιγχαμ με δώρο ένα εισιτήριο για το παιχνίδι ενάντια στην Άστον Βίλα. Ο πανηγυρισμός του στο 0-1 του Χακίμι χαρακτηρίστηκε ως... έντονος και έφερε την αντίδραση 9 (!) σεκιούριτι που τον απομάκρυναν στο ημίχρονο μαζί με μια οικογενειακή φίλη του πατέρα του.

Η ίδια προχώρησε στην ακόλουθη δημοσίευση και σχολίασε ως «τραγική και άδικη» αυτή την απόφαση, πληγώνοντας τον μικρό Μαέλ που έκλαιγε με το κασκόλ του αγώνα και χωρίς κάποιο διακριτικό της Παρί, στα πέριξ του «Villa Park», του οποίου οι υπεύθυνοι έγιναν... viral κατά την είσοδο των ομάδων και των διαιτητών.

@PSG_inside avec le fils de mon pote nous venons de nous faire expulser à la mi-temps par la sécu juste parce que le petit a osé lever les bras sur le but parisien. Nous lui avions offert ce déplacement pour son anniversaire... En pleur c nul et injuste pic.twitter.com/kFD0qPbEBc