Η πρωταθλήτρια Πολωνίας με ενδεκαδάτο τον Παπανικολάου και εκτός αποστολής τους Τσιφτσή, Σβάρνα τα έκανε όλα στο β' μέρος.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε σκορ, όμως στο δεύτερο ο Ζβολίνσκι «χτύπησε» δις μέσα σε 12 λεπτά (47' - 59'). Στο 85' ο Παπανικολάου με φανταστικό πλασέ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

GIANNIS PAPANIKOLAOU WITH AN ABSOLUTE GOLAZO FOR THE FOURTH!

