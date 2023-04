Οπαδοί Ρόμα σε Πελεγκρίνι: «Στα καλά και τα άσχημα, ο αρχηγός παραμένει αρχηγός» (pic)

Δέχθηκε αρκετή κριτική, μετά το χαμένο πέναλτι της περασμένης Πέμπτης για τον πρώτο προημιτελικό του Γιουρόπα Λιγκ κόντρα στην Φέγενορντ στην Ολλανδία, αλλά και συνολικά για την μέτρια χρονιά που πραγματοποιεί με την Ρόμα.

Παρόλα αυτά, ο αρχηγός των «Τζιαλορόσσι», «εξιλεώθηκε» με τον καλύτερο τρόπο στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς.

Ο Λορέντζο Πελεγκρίνι, στο 100ο του παιχνίδι ως αρχηγός της Ρόμα, σκόραρε σε open play μετά από 560 ημέρες, στο 3-0 της Ρόμα επί της Ουντινέζε, αποτέλεσμα που φέρνει την ομάδα της Ρώμης, μόνη 3η στον βαθμολογικό πίνακα της Serie A.

Πριν όμως ξεκινήσει το παιχνίδι με την Ουντινέζε, οι «τιφόζι» των Ρωμαίων, ανάρτησαν πανό στην Curva Sud το οποίο έγραφε:

«Στις καλές και τις άσχημες στιγμές, ο αρχηγός παραμένει αρχηγός», θέλοντας να δείξουν τη συμπαράστασή τους στον αρχηγό, ενόψει και της πολύ δύσκολης συνέχειας για την ομάδα σε Ευρώπη και πρωτάθλημα.



