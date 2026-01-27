Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή σε όλα τα παιχνίδια της τρέχουσας βδομάδας, λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ αιτήθηκε αναβολή σε όλα τα παιχνίδια της τρέχουσας εβδομάδας, σε όλα τα τμήματα, λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ο Σύλλογος αιτήθηκε την αναβολή όλων των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για την τρέχουσα εβδομάδα (28/01-01/02), τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο ΠΑΟΚ σύσσωμος πενθεί και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων.