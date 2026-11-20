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Τον έβαλε και... καθάρισε.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε από το Κάουνας με μια σημαντική νίκη επί της Ζάλγκιρις (72-87), έχοντας αρκετούς παίκτες που συνέβαλαν στο αποτέλεσμα.

Πρώτα-πρώτα, φυσικά, ο Ναν και ο Χέιζ-Ντέιβις. Αλλά όχι μόνο αυτοί...