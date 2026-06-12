Στο Πεκίνο για την επόμενη τριετία το Διηπειρωτικό Κύπελλο

Η FIBA ανακοίνωσε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, το οποίο θα βρει το «σπίτι» του στο Πεκίνο για την επόμενη τριετία.

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Μια νέα εποχή αρχίζει στην ιστορία του Διηπειρωτικού Κυπέλλου της FIBA​​, με μια συμφωνία που ορίζει το Πεκίνο ως διοργανωτή της διοργάνωσης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η κινεζική πρωτεύουσα θα δει μερικούς από τους καλύτερους συλλόγους του FIBA ​​Basketball από το 2026 έως το 2028, με την πρώτη διοργάνωση στην Κίνα να είναι προγραμματισμένη στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026.

Το Πεκίνο παίρνει τη σκυτάλη από τη Σιγκαπούρη, η οποία φιλοξένησε τη διοργάνωση από το 2023 έως το 2025. Η εποχή στη Σιγκαπούρη σηματοδότησε μια συνεχή άνοδο στην ανάπτυξη του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, φέρνοντας ομάδες από την Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία.

«Ενώ οι ρίζες της διοργάνωσης βρίσκονται πίσω στο 1965, μια από τις βασικές μας αποστολές ήταν να δώσουμε στο FIBA ​​Intercontinental Cup μια νέα πνοή τη δεκαετία του 2020. Αυτό που ξεκίνησε ως μία διοργάνωση μεταξύ δύο μόνο ομάδων έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικά παγκόσμιο τουρνουά. Μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες μας από την Κινεζική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, τον Δήμο του Πεκίνου, το Δημοτικό Γραφείο Αθλητισμού του Πεκίνου και τον μακροχρόνιο συνεργάτη μας, τον Όμιλο Επιχειρήσεων Πεκίνου, είμαστε βέβαιοι ότι η διοργάνωση θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό το ταξίδι καθιστά το Πεκίνο μοναδικό ως οικοδεσπότη των σημαντικότερων διοργανώσεων της FIBA ​​τόσο σε επίπεδο όσο και εθνικών ομάδων, μετά τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης της FIBA ​​το 2019», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής.

«Η γνώση και η εμπειρία της φιλοξενίας μιας μεγάλης διοργάνωσης εδώ είναι εξαιρετική και τώρα είναι η ώρα να προσφέρουμε από κοινού αξέχαστες στιγμές μπάσκετ το 2026, το 2027 και το 2028», πρόσθεσε ο κ. Ζαγκλής.

Η διοργάνωση του FIBA Intercontinental Cup στο Πεκίνο αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην αναγνώριση της συνεχιζόμενης ανόδου του μπάσκετ σε όλη την Κίνα, του επαγγελματισμού όλων όσοι εμπλέκονται και του πάθους των φιλάθλων.

Στις τελευταίες 35 διοργανώσεις, το FIBA ​​Intercontinental Cup είχε 36 συμμετέχοντες από έξι διαφορετικές ηπείρους. Η Ευρώπη ηγείται στην κατάκτηση του τροπαίου με 24 Κύπελλα.