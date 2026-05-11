Απίθανο καλάθι του Μπουρούση πίσω από το κέντρο στη νίκη της Αναγέννησης Καρδίτσας (vid)

Ο Γιάννης Μπουρούσης πέτυχε ένα απίστευτο καλάθι πίσω από το κέντρο στη νίκη της Αναγέννησης Καρδίτσας επί του Σύλλα Αιδηψού (88-49).

Η Αναγέννηση Καρδίτσας πέτυχε τη νίκη με 88-49 επί του Σύλλα Αιδηψού, έκανε το 2-1 στην σειρά και πήρε προβάδισμα για την άνοδο στην National League 1.

Την παράσταση «έκλεψε» για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Μπουρούσης, διότι πέτυχε ένα τρομερό καλάθι πίσω από το κέντρο, καθώς με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι για την λήξη του ημιχρόνου, αποφάσισε «να το μπουμπουνίσει» από εκεί, με την μπάλα να καταλήγει στο καλάθι.

Ο «Μπουρού» τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

