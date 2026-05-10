Lakers' Corner: Όταν δεν σε αφήνουν να διεκδικήσεις ούτε τις ελάχιστες πιθανότητές σου

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν ακόμα μία ήττα από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους «Λιμνανθρώπους» να έχουν ξανά απέναντί τους και τους διαιτητές.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχθηκαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για το Game 3 των ημιτελικών της Δύσης. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να επικρατήσουν με 131-108 και να κάνουν το 3-0 στην σειρά. Έτσι, βρίσκονται μία νίκη μακριά από τους τελικούς της περιφέρειας.

Ναι, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είναι καλύτερη ομάδα. Ναι, οι Θάντερ ήταν από την αρχή το απόλυτο φαβορί για την σειρά. Ναι, και με τον Λούκα Ντόντσιτς να έπαιζε, πάλι αυτοί θα έπαιρναν την πρόκριση κατά 99%. Αλλά, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να έχουν υπέρ τους και την διαιτησία.

Και στα τρία παιχνίδια της σειράς, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έπρεπε να ετοιμάσει την ομάδα του να παίξει απέναντι σε οκτώ (ειδικά στο Game 2). Όταν δεν επιτρέπεται να ακουμπήσεις τον αντίπαλο γιατί ξέρεις πως θα εκτελέσει βολές και την ίδια ώρα εσύ ακόμα και αν δέχεσαι μπουνιές δεν κερδίζεις ούτε φάουλ, τότε πολύ απλά είναι αδύνατο να κερδίσεις και κάθε μπασκετική ανάλυση χάνει το νόημά της.

Και ναι, ακόμα και 50/50 να ήταν οι διαιτησία, το αποτέλεσμα των αγώνων πιθανόν θα ήταν το ίδιο. Αλλά, ίσως και όχι. Οι Λέικερς στο δεύτερο ματς ήταν μονίμως στο +5, μέχρι να πάρουν διαφορά οι Θάντερ με την βοήθεια των διαιτητών.

Δεν είναι τυχαίο πως πρώτα οι Φοίνιξ Σανς και τώρα οι Λέικερς έχουν τρομερά παράπονα από την διαιτησία στα παιχνίδια με τους Θάτερ. Δεν είναι τυχαίο πως αν κάνει κάποιος μία βόλτα από το twitter θα δει οπαδούς όλων των ομάδων να μην πιστεύουν τα όσα βλέπουν.

Οι Θάντερ στατιστικά είναι μία από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Είναι το ξεκάθαρο φαβορί για το πρωτάθλημα και πιθανότατα θα κάνουν το back to back. Είναι κρίμα, λοιπόν, όλοι να θυμούνται τις ντροπιαστικές διαιτησίες που είχαν και όχι την κυριαρχία της ομάδας στο παρκέ.

Αυτά τα δύο βίντεο περιγράφουν τέλεια όλη την σειρά:

Foul on the “Good no-call”

Lakers on the Thunder pic.twitter.com/O9D14glWq0 — Hater Report (@HaterReport) May 10, 2026

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 19 πόντοι (7/19 σουτ, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 36:51.

Ρούι Χατσιμούρα: 21 πόντοι (7/14 σουτ, 5/8 τρίποντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 38:42.

ΝτεΆντρε Έιτον: 10 πόντοι (5/9 σουτ), 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 23:32.

Όστιν Ριβς: 17 πόντοι (5/13 σουτ, 1/5 τρίποντα, 6/8 βολές), 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 5 λάθη σε 39:01.

Μάρκους Σμαρτ: 10 πόντοι (3/7 σουτ, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 32:29.

Λουκ Κενάρντ: 18 πόντοι (7/10 σουτ, 4/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:18).

Τζάκσον Χέιζ: 1 πόντος (1/2 βολές) και 2 ριμπάουντ σε 8:30.

Αντού Τιέρο: 4 πόντοι (1/3 σουτ, 0/1 τρίποντο, 2/3 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη σε 13:12.

Μαξ Κλέμπερ: 0 πόντοι (0/1 σουτ), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη σε 7:31.

Ντάλτον Κνεκτ: 0 πόντοι (0/2 σουτ, 0/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 3:38.

Μπρόνι Τζέιμς: 2 πόντοι (1/1 σουτ) και 1 λάθος σε 3:38.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 6 πόντοι (2/2 σουτ, 1/1 τρίποντο, 1/2 βολές) και 1 κλέψιμο σε 3:38.

Τζέικ ΛαΡάβια: DNP.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: DNP.

Εκτός ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς.

Σύνολο: 108 πόντοι (38/81 σουτ - 469,%, 14/30 τρίποντα - 46,7%, 18/25 βολές - 72%), 37 ριμπάουντ, 31 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 16 λάθη.

To Game 4 της σειράς θα διεξαχθεί στις 12/5 (05:30) στην «Crypto.com Arena».