Απίθανο κάρφωμα του Μπράουν απέναντι στην Μάλαγα (vid)

Ο Γκρεγκ Μπράουν προσέφερε θέαμα με ένα απίθανο κάρφωμα στον ημιτελικό του Final4 του BCL, ξεσηκώνοντας τον κόσμο στις εξέδρες.

Στο τρομερό πρώτο ημίχρονο της ΑΕΚ απέναντι στην Μάλαγα στον ημιτελικό του F4 του BCL, o Μπράουν πάτησε γερά, πήδηξε στον... ουρανό και κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των Ισπανών.

Ο κόσμος ήταν της «Βασίλισσας» ήταν ήδη «τρελαμένoς» από την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του, ήρθε και το... κερασάκι με το κάρφωμα του Αμερικάνου ψηλού για να βάλει φωτιά στις εξέδρες.

Δείτε το βίντεο: